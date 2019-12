Donald Trump hånar Greta Thunberg: ”Chill Greta, Chill!”

Så sent som igår, onsdag, utsågs svenska Greta Thunberg från Sverige till 2019 års ”Person of the year” av Time Magazine. Hon är den första svensken som fått utnämningen, skriver Expressen.

Idag hånas 16-åringen bakom den globala klimatrörelsen Fridays for future av USA:s president Donald Trump.

”Så löjligt. Greta måste jobba med sitt aggressionsproblem, sedan gå på en hederlig gammal biofilm med en kompis. Chilla Greta, chilla!”, skriver Trump på Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE