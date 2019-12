Com Hem bjuder in Telia till möte om nedsläckta TV4

Telia har bjudits in till ett möte på fredagen för att diskutera med Com Hem rättigheterna för TV4-kanalerna och C More. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det uppges att Com Hem står redo att betala Telia ett marknadsmässigt pris för sändningen då TV4 är en hög prioritet.

”Com Hem ser fram emot konstruktiv förhandling och är redo att sitta dag och natt tills ett nytt avtal är på plats. Att komma överens med Telia om ett avtal som ger TV4 tillbaka till tittarna är Com Hems absolut högsta prioritet”, uppger bolaget.

Telia har erbjudit en kortsiktig förlängning som gäller fram till den 10 januari.