Spioner kan fly till Kina – Apple är ”djupt oroade”

Flyktrisken kring två kinesisk-amerikanska före detta anställda som anklagas för bolagsspionage är betydande och det finns fog för konstant övervakning så att inte hemligheter om tekniken bakom självkörande bilar hamnar i Kina innan en rättegång har ägt rum i USA, anser Apple.

Federala åklagare hävdade i en förhandling på måndagskvällen att de två anklagade kineserna stulit känslig data från Apples självkörandeprogram och överfört filer - manualer, diagram och fotografier - innan de tillkännagett anställning hos en kinesisk konkurrent. De två anklagade greps när duon var på väg att resa hem under slutet av förra året.



De två männen har nekat, frigetts mot borgen kort efter gripandet och sedan dess varit under övervakning. Nu har dock advokater pläderat för att de två männen ska tillåtas resa hem för att besöka familj, sedan de båda inte uppvisat några tecken på flyktrisk.

Båda de anklagade är amerikanska medborgare.



“Vi är djupt oroade för att de svarande ska försvåra en rättvis prövning och klarläggande av fakta om de ges chansen att utebli”, uppgav Apple i ett uttalande vid domstolsförhandlingen enligt Reuters.



Inte bara Apple berörs av åtalet, då även storbolag som General Electric och vapentillverkaren Raytheon varit arbetsgivare åt männen och även hemligheter från dessa bolag hittats. Därigenom har även amerikanska staten blivit en intressent. Vissa dokument från vapentillverkaren berörde ett missilprogram och var hemligstämplade på grund av nationella säkerhetsintressen.



Frågan om kinesiska immaterialrättsliga stölder för kopiering och mångfaldigande i landets massiva tillverkningsindustri har varit en stor anledning till handelskriget med USA och sedermera också visat sig vara en svårknäckt nöt i förhandlingarna om ett frihandelsavtal.



Förhandlarna har nu lagt ämnet på is för att få till ett så kallat “fas ett-avtal”. Tidigare försök har närmast lett till totalt sammanbrott i handelssamtalen då Kina avböjt att försvara patenträtten i enlighet med västerländska modeller.



