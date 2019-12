Imorgon ryker TV4 från en tredjedel av Sveriges hushåll

Vid midnatt imorgon, tisdag, släcks TV4-kanalerna och C More för en tredjedel av Sveriges hushåll, uppger teleoperatören Tele2 i ett pressmeddelande. Orsaken är att Tele2 och Telia inte kan komma överens.

“Den 10 december klockan 23:59 kommer TV4-kanalerna och C More med stor sannolikhet att tvingas släckas för Com Hem- och Boxer-kunder. Anledningen är att Telia inte vill inleda en seriös förhandling om vårt nya avtal. Tele2 beklagar detta djupt, och har stor förståelse för att det kommer drabba dig som tv-tittare”, skriver Tele2 i ett pressmeddelande.



Bolagen har förhandlat länge och rådande avtal har förlängts.



“Vår ambition har hela tiden varit att komma överens med Telia. De har dock, gång på gång, skjutit på förhandlingarna, och därför har vi redan förlängt avtalet så långt det är möjligt. Com Hem planerar sedan länge att genomföra en omfattande digitalisering av 1,6 miljoner hushåll under 2020, och det innebär att vi inte kan skjuta på förhandlingarna längre”, skriver Tele2.



