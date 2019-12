Nytt rekord för de nordiska vindkraftsverken – 1 720 miljoner kWh

Det produceras i förra veckan 1 720 miljoner kilowattimme, kWh, el från de nordiska vindkraftsverken, vilket är ett nytt rekord. Det uppger elbolaget Bixia i ett pressmeddelande.

Det tidigare rekordet var på 1 430 miljoner kWh från september 2018.

Under onsdagen producerades den största delen av elen, totalt 320 miljoner kWh eller 25 procent av den totala veckoproduktionen. Onsdagen utgör en ny rekord för dagsproduktionen.



Det som har lyft veckoproduktionen är flera intensiva lågtryck som passerat under förra veckan. Därtill har också ny vindkraft som installerats spelat roll. Ökad produktion pressar samtidigt ned priserna.



“När det är mycket vindkraft i systemet pressas också elpriset ner. Förra veckan inleddes med priser på spotmarknaden på drygt 44 öre per kWh, som sedan sjönk under veckan till drygt 36 öre per kWh”, säger Matina Rosenberg, chefsanalytiker och meterolog på Bixia.



