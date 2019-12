Nu har Kina givit order – utländsk datorutrustning och mjukvara ska bort

Kinas regering har beordrat myndigheter och offentliga institut att ta bort utländsk datautrustning och mjukvara inom tre år, vilket kan bli ett slag mot företag som HP, Dell och Microsoft.

Det rapporterar Financial Times.



Enligt China Securities kan det handla om 20-30 miljoner hårdvaruenheter som ska bytas ut, där 30 procent väntas under 2020, 50 procent 2021 och 20 procent under 2022, “3-5-2”-policy.



Jefferies bedömer att USA:s teknikföretag har cirka 150 miljarder dollar i intäkter per år från försäljning i Kina.



Det är oklart hur verksam uppmaningen blir i praktiken. Det kan vara svårt att ersätta amerikansk mjukvara med inhemsk, och även om en del hårdvara ersätts med kinesisk så kan komponenter i dessa ändå vara från USA.



Direktivet är den första kända instruktionen med specifika mål för kinesiska konsumenter att skifta mot inhemska teknikproducenter, och låter som ett eko av Trump-administrationens försök att minska användningen av kinesisk teknik hos USA och dess allierade.



Åtgärden kan också ses som en del i en bredare kampanj för att öka Kinas förlitande till inhemsk teknik, och ökar misstankarna om “frånkoppling”, där leverenskedjor mellan Kina och USA tar allvarlig skada.



