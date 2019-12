Tesla kan hamna på Kinas subventionslista

Den nya Shanghai-fabriken kostar Tesla två miljarder dollar och ska leverera 250 000 bilar per år.

Teslas två varianter av Model 3 som byggs i Kina är rekommenderade att upptas på landets lista över subventionerade elbilar. Det framgår av en publicering på industriministeriet hemsida, rapporterar Reuters.

Det framgår inte hur stora subventioner bilarna väntas få. Oavsett har bilarna fått plats på listan när Tesla jobbar mot att nå en veckoproduktion på 2 000 bilar vid Shanghai-fabriken innan årsslutet.

Den nya Shanghai-fabriken kostar Tesla två miljarder dollar och kapaciteten under första fasen är planerad till 4 800 bilar i veckan. Det motsvarar 250 000 bilar per år, varav 150 000 är Model 3.

Kina, som siktar på att öka antalet nya elbilar från fjolårets 4,6 procent till 25 procent 2025, listar under kategorin även in plug-ins och bränslecellsbilar. Det formella namnet är new energy vehicles.



