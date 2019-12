Ericsson vinner överklagan i patentbråk med kinesisk elektronikjätte

Ericsson har vunnit rätten till en jurybaserad rättegång i USA för sitt patentbråk med kinesiska TCL Communication Technologies Holding över royalties. Det har en appellationsdomstol beslutat, rapporterar Bloomberg News.

Dessförinnan hade en Kalifornien-domstol gett TCL rätt i frågan. TCL anklagade Ericsson för att inte erbjuda en rättvis licenssumma för sin nätverksteknik. Det domstolsbeslutet fattades med avsaknad av en jury.

Efter att Ericsson överklagat domslutet har appellationsdomstolen, US Court of Appeals för the Federal Circuit, beslutat att en jury ska säga sitt i frågan.

En patentadvokat sade att företag som sitter med patent enligt konstitutionen har rätt till en jurydomstol när det gäller ansökan om skadestånd i sådana här typer av fall.

De två företagen har varit oense i över ett årtionde för royalties rörande 3G- och 4G-tekniken.



