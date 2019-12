Svagt uppåt på onsdagsbörsen – hemmafixarjätten stiger på rapport

De senaste dagarnas handel har varit klart mer svängig än den rekordlåga volatiliteten i november efter att nyheter om allt surare tonläge i handelssamtalen mellan USA och Kina blandats med svagare amerikanska PMI-tal än väntat.

USA:s president Donald Trumps uttalande på tisdagen att ett handelsavtal med Kina kan anstå till efter nästa års presidentval fortsatte att dämpa handelshumöret när de asiatiska börserna öppnade på onsdagen.

Stockholmsbörsens OMXS30 öppnar 0,21 procent upp.

Den amerikanska kongressens representanthus ökade på osämjan ytterligare på tisdagskvällen genom att nästan enhälligt godkänna ett lagförslag om att införa sanktioner mot kinesiska företrädare för brott mot mänskliga rättigheter mot landets muslimska minoritet. Detta fick Peking att hota med vedergällning, i likhet med en tidigare omröstning om Hongkong.

I nyhetsflödet kring bolagen har Trelleborg aviserat organisationsförändringar. I den nya organisationen kommer Trelleborg att bestå av tre affärsområden, jämfört med nuvarande fem, samt därutöver ett rapporteringssegment. Samtidigt görs också ej kassapåverkande nedskrivningar av sysselsatt kapital om 3,2 miljarder kronor, vilket kommer att redovisas i det fjärde kvartalet.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det andra kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 133 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 128 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning. Det underliggande rörelseresultatet blev 153 miljoner kronor, mot väntade 124 miljoner.

Bruttomarginalen blev 41,1 procent (väntat 40,9) och rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (väntat 5,9). Clas Ohlsons totala försäljning steg med 2 procent under november. Den organiska försäljningen steg också med 2 procent. Aktien handlas upp 7,18 procent.

SSAB siktar på att höghållfasta stål- och premiumprodukter ska stå för 50 procent av stålbolagets totala leveranser år 2022, framgår av ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen.

Nobia investerar 2 miljarder kronor i en ny produktionsanläggning i Jönköping mellan 2020-2023. Projektkostnader och dylikt om cirka 30 miljoner kommer påföras fjärde kvartalet.

Rekommendationsförrändringar som kan väntas sätta färg är RBC Capital Markets inledda bevakning av Boliden med rekommendationen outperform och riktkursen 305 kronor. Boliden-aktien stängde på 239 kronor på tisdagen. Deutsche Bank sänker samtidigt sin rekommendation för Securitas till sälj från behåll. Riktkursen sänks till 140 från 144 kronor. Aktien stängde på 156:60 kronor på tisdagen.

Gasporox har fått en order på 3,7 miljoner kronor, för leverans under 2020, inom ramen för ett globala leveransavtal som tecknades 2016.

Affiliatebolaget Better Collectives riktade emission om 4 miljoner aktier, som aviserades på tisdagskvällen, genomfördes till kurs 78 kronor per aktie, drygt 6 procent under tisdagen stängning på 83:30 kronor.

First North-listade Quartiers Properties, som säljer lägenheter på spanska solkusten, har beslutat att genomföra en företrädesemission om 25,5 miljoner kronor genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9:15 kronor per aktie.

En insynsrapportering som kan sätta avtryck är att Medcaps vd och storägare Karl Tobieson på tisdagen sålt 100.000 aktier i bolaget. Försäljningen gjordes till kursen 142 kronor. Aktien stängde på 144:80 kronor på tisdagen. För året är aktien upp 222 procent.

Swedbank/Silfs tjänste-PMI för november kom in på 47,9, ned från reviderade 49,4 i oktober (49,5). Därmed sjönk det inköpschefsindexet (tjänster och industrin) till 47,2 från reviderade 48,5 föregående månad (49,6).