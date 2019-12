Så hånas Musks Cybertruck på Twitter

Lanseringen av Teslas Cybertruck drog till sig uppmärksamhet världen över. Bilens båda fönster gick sönder under uppvisningen. De skulle vara ”skottsäkra” men en metallboll krossade det uttalandet.

Leksaksgiganten Lego twittrade i onsdags en bild på en bit lego med hjul tillsammans med texten ”Bilens evolution är här. Garanterat okrossbar”.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI