Idag tar fastighetsmiljardären sitt nya bolag till börsen

Det skånska fastighetsbolaget K-Fastigheter, med vd och grundare Jesper Karlsson i spetsen och Baldergrundaren Erik Selin som styrelseordförande, storägare och mentor, går mot börsnotering på Stockholmsbörsens mid cap-lista på fredag. Planerna är att expandera i de svenska storstadsregionerna - men blicken finns också över Öresund.



K-Fastigheter ska med sina jämförbart billiga kvadratmeterpriser utgöra ett kontracykliskt alternativ på Stockholmsbörsen. Det är främst för att nå tillväxt som siktet först av allt är inställt på expansion just i de svenska storstäderna.



”Det stämmer, vi är redan etablerade i Göteborg och vill upp mot Mälardalen. Det ter sig naturligt med vår expansion. Vi vill gå från 600 byggstarter per år till 1.000. Då blir det naturligt att se mot storstadsregioner där tillväxten finns”, säger Jacob Carlsson i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.





Här finns en länk till klippet med K-Fastigheters vd Jacob Karlsson.



Affärsmodellen är i kontrast till en uppfattning att det är lönsammare att ombilda "billiga" hyresfastigheter till bostadsrätter.



”Vi har ett evighetsperspektiv på vårt ägande, så det är långsiktiga kassaflöden vi investerar i”, säger Jacob Carlsson.



En fundamental omstöpning av marknaden i form av släppta hyresregleringar och marknadshyror är inte heller något som avskräcker, trots att bolaget gärna lyfter fram de nuvarande jämförbart låga hyresnivåerna, fortsätter han.



”Vi ser att i nyproduktionen i storstadsregionerna når hyresnivåerna alltmer marknadsnivå. Däremot ser vi att det finns en kraftig korrelation med att om du har för höga hyror så blir omsättningen i beståndet också högre. Därför försöker vi att inte ta ut de sista hundralapparna och ligger lite under branschkollegorna”, säger vd:n, som hänvisar till det långa perspektivet i affärsplanen och att omflyttning är en kostnad.



Avseende det nuvarande låga ränteläget ser Jacob Karlsson att en ränteändring med 1 procentenhet skulle medföra en kostnad på 10 miljoner kronor - ”i sammanhanget en låg siffra”, menar han. Givet dagens resultatnivåer skulle bolaget också klara avsevärt högre nivåer, hävdar han.



Hur ser beläggningen ut i fastigheterna?



”Det råder stor bostadsbrist i samtliga de regioner där vi är verksamma. Vakansgraden är nära noll förutom i den absoluta färdigställandefasen där det kan stå några lägenheter tomma, men jag bedömer inte att det finns någon vakansrisk på de orter där vi verkar”, fortsätter Jacob Karlsson.



Vd:n är i grund och botten finansanalytiker och har alltid haft Stockholmsbörsen som ett delmål.



”Det är en kvalitetsstämpel och kräver en transparens som vi söker för att lättare kunna etablera nya samarbeten och bredda basen”.

Samtidigt öppnas dörrarna mot en större kapitalmarknad och framtida affärer möjliggörs där aktier kan nyttjas som ett möjligt betalningsmedel, menar Jacob Karlsson.



Av likviden från emissionen som väntar i samband med noteringen ska merparten gå till att skapa bättre framförhållning i projektportföljen, till fastighetsköp av äldre bestånd för uppgradering samt stridskassa.



Uppgraderingarna renderar i viss mån i hyreshöjningar, om än i mindre form.



”Vi har 8,2 procent mot direkta kostnader, inkluderat kostnader för den vakansmånad som renoveringen tar. Mig veterligen är det rekordnivå i noterad miljö”, säger Jacob Karlsson.

Det finns en etisk aspekt i att kunna höja hyran med bara några hundralappar och möjliggöra att hyresgäster har råd stanna kvar efter renoveringen, säger han.



”Ett kvadratmeterpris på 3.700 kronor (efter renovering reds anm) är också rekordnivåer och det medför att vi kan höja blygsamt med 300 kronor per kvadrat. Det är också lågt i noterad miljö”, säger han.



Det som särskiljer är i balansräkningsperspektivet.



”Vi är 95 procent ett traditionellt fastighetsbolag, med 98 procent av våra fastigheter i A- och B-lägen. 73 procent har vi byggt i egen regi. Sedan så har vi vår egen motor genom att vi har vår egen husfabrik och eget byggbolag och skapar våra egna konceptuella bostadslösningar, vilket gör att vi kan skapa tillväxt”, säger Jacob Karlsson.



Det finns inga planer på att göra en avstickare utanför bostadsbranschen, men det finns däremot planer på att expandera utanför svenska gränsen.



”Med sätet i Hässleholm så är steget över Öresund ner till Köpenhamn förhållandevis nära”, säger han.



Du nämnde att målet är att öka antalet nystarter från 600 till 1.000 i årstakt från 2023. Hur ska ni uppnå det?



”Jag ser att vi är rustade för att nå det målet. Det är främst tillgången till attraktiva byggrätter. Jag har aldrig haft fler prospekt på mitt bord. Projektportföljen är mer än dubbelt så stor som för ett år sedan.”



Samtidigt är konkurrensen om byggrätter ganska hård. Hur gör ni för att kapa åt er så mycket som möjligt?



”Den är hård, men vi är väldigt kontracykliska. När de som bygger borätter har det lite jobbigare, vilket de har just nu, så sjunker priset på byggbar mark, vilket gynnar oss. Samtidigt har vi lite lättare att handla upp entreprenader och byggtjänster.”



Din egen utveckling har varit ganska sammanflätad med K-Fastigheters. Kan du berätta vad du har för bakgrund?



”Jag är utbildad finansekonom och har jobbat två år på bank, men 24 år gammal startade jag K-Fastigheter och har egentligen inte varit verksam i något annat än K-Fastigheter i vuxen ålder. Som student renoverade jag lägenheter och mot slutet byggde jag även villor. Det ledde till att jag gick in med hjärta och själ och knappt ville sälja det jag byggt och det är grundplattformen i K-Fastigheter. Vi bygger och behåller.”



Erik Selin finns med i bilden. Hur korsades era vägar?



”Erik har nästan varit med sedan dag ett och sedan dess varit min mentor och rådgivare. Erik har varit mitt bollplank vad gäller fastigheter och så har jag haft en mentor som heter Jörgen Näther när det kommer till bygg.”



Vad är förhoppningarna inför noteringen?



”Vi är fortfarande i början på början. Det är uppstarten på ett livslångt maraton, så precis som i ett förhållande: När du gifter dig så börjar du räkna på nytt, men det är egentligen samma sak som innan. Vi ska fortsätta enligt 'business as usual' men mot större mål.”



Var är ni om tre år?



”Vi vill ha 20 procents tillväxt i både substansvärde och förvaltningsresultat per år och per aktie sett över en konjunkturcykel och den förväntningen ska vi kunna ha de närmaste tre åren”, säger Jacob Karlsson.



Inför noteringen gjorde K-Fastigheter en nyemission på 788 miljoner. Emissionen tillförde 6.500 nya ägare. Teckningskursen var 105 kronor per aktie och värderade bolaget till 2,65 miljarder kronor före kapitaltillskottet.