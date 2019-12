Gott arbete existerar inte till lågpris, konstaterar fackförbundet Verdi i ett uttalande på fredagen där det meddelas att samtliga arbetare vid Amazons 13 lager i Tyskland tas ut i strejk under de kommande tre arbetsdagarna över handelsjippot Black Friday och Cyber Monday.

Amazons har genomfört en kraftig satsning på att basunera ut rean under handelsjippot, vilket leder till en ohållbar kraftig ökning av antalet order att hantera vid lagren, skriver Verdi.



”Anställda på Amazon anser inte att deras arbete ska ske under förhållanden där priser körs i botten. De kräver kollektivavtal för levnadskostnader och god och sund arbetsmiljö", skriver Verdi.



Den amerikanska e-handelsgiganten uppmanas att sluta upp med sin ovilja att förhandla och samtidigt lägga av med att saluföra att man är en ”fantastisk och transparent arbetsgivare”.



”Samtidigt med detta förvägras de anställda grundläggande rättigheter under en arbetsmiljö präglad av ständig stress och extrem press som i många fall gör arbetstagarna sjuka”, säger Orhan Akman, Verdis ordförande.



Verdi har sedan 2013 tagit ut sina Amazonanställda vid e-handelskonglomeratets tyska faciliteter vid ett flertal tillfällen, utan att nå några väsentliga förbättringar eller närma sig ett kollektivavtal. Amazon menar att de anställda hör till logistikbranschen, inte detaljhandel, och att bolaget betalar höga löner jämfört med andra logistikverksamma.



Amazon har funnits i Tyskland sedan 20 år och har över 13.000 anställda vid 13 logistikcentraler.



Under fredagen rapporterade Aftonbladet att också anställda vid tyska Kinnevikdelägda konkurrenten Zalandos lager slagit larm om allvarliga missförhållanden och fientlighet mot fackförbund berörda fackförbund.



