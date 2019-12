Två böcker du måste läsa – för att anställas av Bill Gates

Bill Gates har gjort sig känd för sina bokrekommendationer. Helst tipsar han om böcker som han finner särskilt tankeväckande.

Under ett tal i oktober nämnde Bill Gates två böcker som han anser är "fundamentala" för personer som anställs vid Bill and Melinda Gates Foundation och Microsoft att ha läst: "Factfulness" av Hans Rosling och "Better Angels of Our Nature" av Steven Pinker.

Folkkäre Hans Roslings "Factfulness" handlar om "hur tillvaron hela tiden blir bättre, och hur världen fortfarande måste förbättras". Boken är en av Bill Gates favoriter - 2018 gav han en nedladdningsbar kopia av den till alla som tog examen från college.

"The Better Angels of Our Nature" erbjuder ett liknande, uppfriskande perspektiv på hur positiva saker uppnås i världen, skriver Bill Gates i ett blogginlägg. I boken argumenterar Steven Pinker för hur våldsanvändningen i världen har minskat och kontinuerligt fortsätter att minska och föreslår förklaringar till hur det har skett.

Enligt Bill Gates ska potentiella arbetstagare gärna ha mångfaldiga egenskaper och hysa ett stort intresse för världen.

"Det enda som de här människorna har gemensamt är fascination för den utveckling som sker, den utveckling som ännu inte har skett och att de betraktar sig själva som studenter i relation till det", säger han.

Bill Gates menar också att arbetstagare ska vara sugna på att lära sig och "konstant förnya sina kunskaper". Han rekommenderar att lyssna på podcats eller att titta på onlinelektioner.

Generellt menar han att den huvudsakliga egenskapen folk borde utveckla för att lyckas i livet är "självförtroende som elev och en vilja att fortsätta lära sig".

