Här är aktien som lämnar utdelning - för 204:e året i rad

York Water har aldrig missat att lämna en utdelning till aktieägarna under mer än 200 år.

Amerikanska York Water höjer sin utdelning med 4,0 procent till 18,02 cent per aktie, jämfört med tidigare 17,33 cent per aktie. Utdelningen hamnar därefter på 72,08 cent per aktie i årstakt, vilket motsvarar en direktavkastning på 1,6 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

York Water har aldrig missat att lämna en utdelning till aktieägarna under mer än 200 år. Årets utdelning är den 204:e i ordningen sedan bolaget grundades 1816. Det anses vara den längsta oavbrutna sviten med utdelningar i USA. Utdelning har lämnats 596 kvartal i följd, motsvarande 149 år och utdelningen har nu höjts 23 år i följd. York Water lyckades till och med lämna utdelning 1863 när staden York var ockuperad av en invaderande armé.



York Water är baserat i staden York i Pennsylvania och levererar dricksvatten till samhällen i två counties i delstaten. Det är ett mycket litet bolag med 109 anställda och ett börsvärde på 575 miljoner dollar.