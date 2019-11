Så går det för världens största börsintroduktion

Med bara ett par dagar kvar för privata investerare att teckna aktier i Saudi Aramco går försäljningen så här långt ”bra”. Det uppger den lokala saudiska banken Samba Capital, som har huvudansvaret för försäljningen av aktier till inhemska privatpersoner där sista dagen är 28 november, enligt Handelsblatt.

Samba Capital uppgav på måndagen att privathandlare då hade tecknat sig för drygt 680 miljoner aktier i oljejätten. Målet är att sälja 1 miljard aktier till detta investerarkollektiv, medan resten ska gå till institutioner - dessa har fram till 4 december på sig att lägga beslag på Aramcoaktier.



På måndagen var Saudi Aramcos ledning i emiratet Abu Dhabi för att sälja in aktien, medan det i söndags var Dubais tur att träffa ledningen.



Bolagets finanschef, Khaldi Al-Dabbagh utlovade på söndagen en garanti vad gäller den årliga utdelningen till aktieägarna - totalt ska 75 miljarder dollar delas ut varje år, motsvarande en direktavkastning på cirka 4,5 procent. Enligt Lysu Paez Cortez vid franska Bank Natixis, som nyligen etablerat sig i Saudiarabien, är målgruppen framför allt ”rika lokala familjer i Saudiarabien och starka partners från Kina”.



Ett problem för oljegigantens första tid som noterad aktie blir oljepriset, som ligger en bra bit under bolagets egna förhoppningar. Lysu Paez Cortez räknar med att råoljepriset under första halvan av 2020 kommer att ligga kring 58 dollar fatet, för att under andra halvåret stiga till 64 dollar. Det är dock fortfarande långt under de 80 dollar som krävs för att Saudiarabien ska kunna lägga fram en balanserad budget.



En annan svårighet är Saudi Aramcos storlek i förhållande till den relativt lilla Tadawulbörsen, som har ett samlat marknadsvärde på 500 miljarder dollar - mindre än en tredjedel av Saudi Aramcos samlade värde på 1.600-1.700 miljarder dollar. Men då "bara" 1,5 procent av aktierna ska noteras kommer Aramcos andel av Tadawul att begränsas till omkring 5 procent av börsens värde.



