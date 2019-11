Stark öppningshelg för Frost 2 – drog in 3 300 miljoner

Walt Disney har släppt sin uppföljare till storsäljaren Frost. Filmen drog in 127 miljoner dollar under premiärhelgen i USA och internationellt drog den in 223 miljoner dollar, vilket totalt innebär 350 miljoner dollar. Det var i linje med förväntningarna. Analytikerkåren förutspådde att filmen skulle dra in 100-140 miljoner dollar första helgen i USA, enligt CNBC.

Walt Disney har endast två filmer som gått starkare - Superhjältarna 2 samt Hitta Doris.

Frost 2 går emellertid starkare än sin föregångare som i sammanhanget drog in ”blott” 93 miljoner dollar.



Läs även: Sista trailern släppt för Star Wars – rekordmånga biljetter sålda första timmen