Munter måndagsbörs: Flygbolaget lyfte efter höjd riktkurs

Stockholmsbörsen handlades upp under den tidiga måndagseftermiddagen, i linje med övriga Europa och de asiatiska indexen.

Optimism rådde kring handelssamtalen mellan USA och Kina, som höjde stämningen på finansmarknaderna.

I storbolagsindex toppskikt syntes ett antal industribolag, som SSAB, Volvo, Hexagon och SKF med kursuppgångar på 1,5-2,0 procent. Bankaktier gick tyngre än index. SEB, vars eventuella inblandning i penningtvätt avhandlas av SVT:s Uppdrag granskning på onsdag, låg närmast botten i sektorn av storbolagsindex, 0,5 procent ned. Swedish Match backade dock mest, 0,7 procent och även flera andra defensiva bolag hittades längre ned i listorna.

Utanför storbolagsindex avancerade flygbolaget SAS med 7,4 procent efter att HSBC höjt rekommendationen till köp och skruvat upp riktkursen till 22:50 kronor från 13:00 kronor. Aktien handlades på nivån 19:38 kronor.

Veoneers aktie steg 4,4 procent utan uppenbara nyheter.

Husqvarna, som meddelat ytterligare sparåtgärder under förmiddagen, klättrade initialt men kröp sedan tillbaka till nollstrecket.

Millicom klättrade 3,9 procent. Aktien bör kunna klättra 40 procent från dagens nedtryckta nivåer, skrev DI i måndagens tidning och rekommenderade köp.

Även Börsveckans köpråd på ett antal IT-konsulter satte avtryck i börskurserna. Prevas handlades upp drygt 4 procent, Softronic 3,9 procent, Ework och Proact med 1,0 respektive 2 procent.

Redeye inleder bevakning av medicinteknikbolaget Irras med ett riktvärde i basscenariot på 36 kronor per aktie med en tidshorisont på sex till tolv månader. Aktien ökade 6,5 procent till 22:80 kronor.

First North-listade oljebolaget Maha Energy steg 2 procent efter att ha visat ökade intäkter och förbättrat resultat för tredje kvartalet. För två veckor sedan sänkte Maha sin produktionsprognos för helåret 2019, för andra gången i år.

Mentice, som listades på First North i somras, föll i nästan 17 procent efter att bolaget visat ökad förlust och flaggat för att tillväxtmålet för 2019 inte längre väntas nås.

Ellen, som säljer sanitetsprodukter för kvinnor baserade på probiotika och vars aktie handlas på First North, ser en tillväxt i Europa inom intimvårdsmarknaden på 10-20 procent per år. Det sade Ellens vd Charlotta Nilsson under sin presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm anordnad av Aktiesprna. Aktien var upp 9 procent.

First North-listade Gasporox ska göra två riktade emissioner och Christer Fåhraeus, grundare av eller tidig investerare i en rad bolag, däribland Cellavision, Anoto och Precis Biometrics, blir ny storägare. Gasporox-aktien klättrade 20 procent.

