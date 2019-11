Wall Street: Spretig börsdag – Tiffany klättrade efter ökat LVMH-bud

Börserna på Wall Street handlades svagt nedåt under torsdagen.

Positiva signaler från Kinas vicepremiärminister gav visst stöd, medan pessimisterna fortsatte spekulera kring vad för effekt lagstiftningen som stöttar demonstranterna i Hongkong, som Donald Trump väntas skriva under kan få för effekter.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängningen ned 0,2 procent till 27.766. Det bredare S&P 500 tappade 0,2 procent till 3.103, och Nasdaqs kompositindex sjönk 0,2 procent till 8.506.

Sektorsvis gick det bäst för energibolag, medan fastighetssektorn och detaljhandel agerade sänken.

En viss optimism kunde skönjas från Kinas vicepremiärminister, Liu He, vid ett tal under onsdagen inför Bloomberg New Economy Forum, enligt källor som Bloomberg News talat med. Vid forumet talade även Henry Kissinger, före detta statschef, som varnade för att om konflikten mellan USA och Kina fortsätter att eskalera så kan det komma att resultera i ett nytt kallt krig.

På makrofronten kan noteras att Philadelphia Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen steg till 10,4, mot väntade 6.

Bland amerikanska aktier fortsatte dåliga nyheter flöda in från detaljhandelssektorn. Det krisande Macy's föll 2,3 procent efter att varuhuskedjans kvartalsförsäljning missat analytikernas förväntningar och prognosen för helåret sänkts.

Tidigare i veckan har Home Depot och Kohl's tyngt sektorn med svaga rapporter och sänkta försäljningsprognoser.

L Brands inom samma sektor klättrade däremot 8 procent, sedan investerare dragit en lättnadens suck över att bolagets kvartalsrapport inte var så svag som många förväntat sig. Bolaget som bland annat äger varumärket Victoria's Secret får med stor sannolikhet stöd av att 8,3 procent av det totala antalet aktier var blankade.

Juvelerarkedjan Tiffany handlades upp 2,6 procent till 126:50 dollar. Sent på onsdagskvällen höjde det franska lyxkonglomeratet LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, budet på Tiffany & Company till 130 dollar per aktie.

Enligt CNBC för den amerikanska nätmäklaren Charles Schwab samtal om att köpa sektorkollegan TD Ameritrade. Ett avtal kan komma att offentliggöras redan på torsdagen. TD Ameritrades aktie rusade närmare 17 procent och Charles Schwab stärktes 7,3 procent. De två bolagen tillsammans skulle skapa en gigant, med förhoppningen att bemöta den prispress som råder i sektorn. Konkurrenten E-Trade handlades i motsatt riktning och sjönk 9,3 procent.

Kosmetikabolaget Coty rusade som mest 3,8 procent, men föll sedan tillbaks för att stänga drygt 1 procent ned efter att Reuters rapporterat om att bolaget är i diskussioner om försäljningar av flera Cotys mest populära skönhetsvarumärken. Enligt Reuters skulle dessa kunna värderas till 7 miljarder dollar.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,77 procent.