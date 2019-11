60 över 60: Dom är nytänkande, innovativa och engagerade och tänker inte sluta jobba på länge än

1. Svante Nybyggars, 68

Influencer

Ett helt nytt liv

En rejäl livskris vid 60 år ställde hela Svante Nybyggars tillvaro på ända. Men det blev också startpunkten på ett helt nytt liv när han återuppstod som The Urban Hippie.

60-plussare Var fjärde 70-åring fortsätter att jobba i någon utsträckning liksom 10 procent av alla 77-åringar.

Källa: Alecta 17 procent av befolkningen i åldersgruppen 65-74 arbetar, för tio år sedan var den siffran 10 procent.

Källa: SCB 8 av 10 60-plussare känner sig engagerade i jobbet - mot 6 av 10 25-åringar.

Källa: Feelgood

Foto: Ola Muscat

SVANTE NYBYGGARS I Malmö har jobbat länge som reklamare och copywriter, både som anställd och i egen byrå. Under många år formulerade han bland annat vd-ord till årsredovisningar för börsföretag och i över femton år var han bollplank och rådgivare till Dan Olofsson, färgstark entreprenör och grundare av bland annat IT-jätten Sigma. Men karriären tog plötsligt en helt annan vändning, när Svante Nybyggars fyllde 60 år drabbades han av en rejäl livskris.

”Jag gick runt i kostym med några kilon för mycket och hade under många år levt ett rätt osunt liv, alldeles för mycket mat, alkohol och arbete.”

Så han slängde kostymen, gick ned tjugo kilo, skiljde sig, skippade alkoholen helt och blev vegetarian. Samtidigt hade han börjat intressera sig mer för sin bakgrund och när han bläddrade bakåt upptäckte han också sin passion för den klädstil som på engelska kallas för ”workwear and denim”. På andra sidan livskrisen återuppstod Svante Nybyggars i stället på sociala medier som ”The Urban Hippie Swe”. I dag är han 68 år och under de senaste sju åren har han byggt upp ett Instagramkonto med över 42 000 följare under parollen ”about aging with energy and style”.

”Framför allt under senare år har jag jobbat systematiskt med att bygga upp antalet hängivna följare. Och i det avseendet skiljer jag nog ut mig jämfört med många andra jämnåriga, i mitt målmedvetna sätt att använda sociala medier.”

För Svante Nybyggars har de digitala kanalerna blivit nyckeln till ett roligare liv. Varje dag postar han nya bilder på sig själv på Instagram, uppklädd på ett stilenligt sätt och samtidigt kommenterar han flitigt på andra konton inom samma intressesfär. Vilket i sin tur skapat kontakt med en massa nya kompisar världen över, han har bland annat mottagit tecknade ”fanporträtt” från japanska följare. Eller som mejlet han fick häromdagen: ”I love your style, I want both my dad and my husband to dress like you!”

Dagarna i Malmö börjar ofta med en runda till favoritbutikerna och så besöker han regelbundet mässor världen över specialiserade på stilen. Numera är han en ”influencer” och inbjudningar dimper ned, i kväll är han inbjuden till premiäröppningen av en ny restaurang.

”Men bara jag bestämmer vad jag tar på mig för kläder på bilderna! Jag har ingen kommersiell affärsidé kring det jag gör, jag antingen lånar eller köper de kläder jag bär. Det ger mig en frihet som jag gillar.”

Vad är din drivkraft?

”Jag ser det jag gör som en ständig resa där jag får vara med om en massa roliga saker. Och jag gillar att hänga med yngre människor, det ger mig så mycket energi! Det jag gör är väldigt lustdrivet och visar också att det inte behöver vara tråkigt att bli äldre.”

Hur länge tänker du hålla på med det du gör?

”Det kanske inte ser så fräckt ut när jag kommer med rullator och mc-jacka, men så länge jag är yngre än Mick Jagger som är 76, så är det lugnt! Jag är ju ännu bara junior jämfört med honom.”

”Så länge jag är yngre än Mick Jagger som är 76, så är det lugnt!”

2. Gerard De Geer, 72

Stadsbyggare

SÅLDE SIN ANDEL i ryska investeringsbanken Brunnswick till schweiziska UBS 2004. I dag satsar han tillsammans med Jesper Jos Olsson och Peter Leimdörfer stort på fastigheter i Kina. Deras White Peak Real Estate har hittills byggt 20 000 bostäder i tjugo olika projekt med Hammarby sjöstad som förebild. Bolaget har rankats som etta i Kina och trea globalt när det gäller hållbar fastighetsutveckling.

3. Efva Attling, 67

Designveteran

HON BÖRJADE KARRIÄREN som fotomodell och fortsatte som sångare, i slutet av 1980-talet sadlade hon om till formgivare. Sedan dess har hon hållit täten som en av Sveriges bäst säljande smyckedesigner. Alldeles nyligen drog hon i gång det lite ruffigare undervarumärket Högdalen. Det ska vara en kreativ hub med samarbeten inom konst, möbler, accessoarer, postrar och utvalda gästdesigner. Lite oväntat dök avsomnade popbandet Kents frontfigur Joakim Berg upp som första och debuterande smyckesdesigner.

4. Barbro Ehnbom, 74

Kvinnokämpe

FÅ SVENSKA NÄRINGSLIVSPROFILER kan stoltsera med ett lika brett och tungt cv. Från doktorandstudier såväl på Handels som vid Columbia University till en rad ledande positioner på internationella läkemedelsföretag och vidare till en karriär på Wall Street. Hon har också dejtat, och nobbat, världens just nu mäktigaste man. ”Jag var inne på riktigt tuffa grabbar på den tiden. Och Donald Trump var inte en av dem”, har hon förklarat. Men det är framför allt den långa raden av initiativ och nätverk till förmån för kvinnor i näringslivet som hon skapat och drivit som gjort henne känd, som Female Economist of the Year, Barbro's Best & Brightest och Swedish-American Life Science Summit.

5. Lena Apler, 68

Styrelseordförande Collector

Ständigt lika nyfiken

Superentreprenören Lena Apler har alltid drivits av sin nyfikenhet. Mentalt känner hon sig inte äldre än 49 år och känner ingen ångest alls över att snart fylla 50.

Foto: Collector

ÄNDA SEDAN HON var liten har Lena Apler ställt frågor. Hon minns när hon var barn och den gamle professorn till slut tröttnade på hennes ständiga undrande.

”Var inte så obstinat!”, beklagade han sig.

”Vad betyder 'obstinat'?”, blev förstås följdfrågan.

Hon har en lång karriär inom bankoch finansvärlden i bagaget, började som semestervikarie på SEB i mitten av 1970-talet, hanterade krisande fastighetskrediter på Securum under 1990-talet och år 1999 var hon en av grundarna bakom Collector som år 2015 fick licens att driva bank.

I dag är hon i högsta grad fortsatt aktiv inom Collector som arbetande styrelseordförande, hon har varit gästprofessor på Handels i Göteborg, men också aktiv som investerare. Dels i Collector Venture, bolagets egen investeringslåda, dels privat som investerare i startupbolag.

”Glöm det där med fysisk ålder, vi är så himla upptagna av det i Sverige. I tidningsartiklar anges det ofta slentrianmässigt åldern på personer, varför är det över huvud taget intressant? Då kan de väl lika gärna istället skriva ut längd och vikt!”

Själv har Lena Apler inga som helst planer på börja varva ned, nyfikenheten är en lika stark drivkraft i dag som när hon var barn.

”Det behövs inga knep för att hålla nyfikenheten vid liv om du verkligen brinner för vad du gör. Lyssna inåt och hitta det som verkligen engagerar dig så kan du hålla på hur länge som helst!”

Faktum är att hon känner att hon bara har ännu mer att tillföra ju äldre hon blir. Som styrelseordförande håller hon medvetet fingrarna borta från detaljer och hon har valt att inte ta plats i styrelser i bolag där hon investerar. Med sin erfarenhet kan hon i stället tillföra mer som bollplank och rådgivare.

Vad är dina bästa råd till en yngre generation entreprenörer?

”Var inte så ängsliga! Börja inom ett område som du behärskar, men var beredd på att hela tiden våga ifrågasätta din affärsidé i takt med att verkligheten förändras”, säger Lena Apler och berättar att Collector längs vägen har ändrat sin affärsidé tre gånger.

”Jag har inga som helst problem att framstå som obekväm och ifrågasätta. Det är ett måste i en värld av snabb utveckling, ständigt nya behov och en mördande konkurrens.”

Var ser du i dag de största affärsmöjligheterna?

”Jag håller mig framför allt till min bransch, jag kan bank och finans. Och där är jag väldigt intresserad av möjligheterna inom artificiell intelligens, AI. Ännu har utvecklingen inte gått så snabbt som jag trodde, men möjligheterna är enorma.”

”Mer generellt kan jag också konstatera att allt fler håller sig yngre längre, det finns ett stort fokus på hälsa. Personligen är jag intresserad av ny forskning som visar att det är möjligt att 'klippa bort' dåliga gener för att förlänga livslängden. Jag skulle för övrigt inte alls ha något emot att ställa upp som försöksperson i den typen av forskning!”

”Jag har inga problem att framstå som obekväm.

Det är ett måste i en värld i snabb förändring.”

6. Kaj Mickos, 67

Uppfinnare

HAN SKULLE HA blivit silversmed, men blev uppfinnare och innovationsprofessor. Nu är han på väg att få ett globalt genomslag med sitt extremt snålspolande munstycke till befintliga vattenkranar via familjebolaget Altered. Föreläser gärna om sin ”innovationsfabrik”, en metod som gör att man kan gå från idé till försäljning på 72 timmar.

7. Bror Anders Månsson, 71

Logistikutmanare

HAN TÄNKTE NYTT redan i början av 1990-talet när han efter en karriär inom förpackningsindustrin, bland annat som vd för Åkerlund & Rausing, startade Citymail, en privat utmanare till statliga Posten. Det blev en framgång och han sålde tio år senare för en bra slant. År 2014 var det dags för nästa utmaning när han tillsammans med finansmannen Lage Jonasson startade e-handelsbudfirman Urb-it ”som kan bli för detaljhandeln vad Spotify är för musikindustrin” som grundarna beskrev det. Dit är det dock ännu en bit, verksamheten liksom aktien är allt annat än någon succé så här långt.

8. Gert Wingårdh, 68

Arkitekt

HAN ÄR EN av Sveriges mest kända och mest ansedda arkitekter som har fått fem Kasper Salin-pris, branschens finaste utmärkelse, fler än någon annan. Och det har han säkerligen fått tack vare att han hela tiden tänker nytt och drivs framåt. Han omfamnar modernismen och är en ivrig förespråkare för det omdebatterade Nobel Center i Stockholm och menar att ”det byggs alldeles för få skyskrapor i Stockholm”. Med den nya tv-karriären tar han sig också an uppgiften att lära svenskarna mer om arkitektur.

9. Curt Bergfors, 70

Hamburgerkung

HUVUDÄGARE OCH ARBETANDE styrelseordförande i ett av Sveriges allra mest progressiva företag, Max Hamburgare. Kedjan har inte bara lyckats utmana de amerikanska jättarna utan också varit drivande i såväl den starka vegetariska trenden som i klimatkampen genom initiativet att göra bolaget klimatpositivt. Namnet Max kom förresten till när Curt Bergfors jobbade som brevbärare och blev utlånad från Posten hemma i Gällivare till Stockholm. Han ville ha ett fräsigare namn än ”Curre” och blev inspirerad av skådespelaren Max von Sydow. ”Det lät häftigt och han presenterade sig som Max i Stockholm”, har sonen Richard Bergfors berättat.

10. Sarah McPhee, 65

Styrelseproffs

NÄRINGSLIVETS MÄKTIGASTE STYRELSEPROFFS 2019 sitter i styrelsen för bland annat Klarna och svingar klubban i Fjärde AP-fonden. Har också gått i bräschen för näringslivets hållbarhetsarbete. Det egna bolaget Clusjion, som hon startade ett halvår innan #metoo, har tagit fram ett digitalt verktyg för mer inkluderande arbetsplatser där alla – inte minst kvinnor och förstagenerationssvenskar – presterar bättre. ”Jag har startat bolag för att det är intressant att ta tag i framtiden. Jag tycker inte alltid näringslivet och politiken ser den. Den kommer fortare än du anar.”

11. Jakob Trollbäck, 60

Hållbarhetsikon

SOM UNG PÅ drog han till New York för att han ville jobba med datorer och animering. Utan en enda kontakt lyckades han hitta sina första kunder, senare startade han den egna byrån Trollbäck+Company som i dag har några av världens största varumärken som kunder. Han är pappa till den grafiska formen bakom mänsklighetens viktigaste utmaning just nu: de sjutton globala hållbarhetsmålen. Dessutom med en nystartad hållbarhetsbyrå för att lära näringslivet upptäcka affärsmöjligheterna som målen skapar.

12. Tomas Björkman, 61

Förändringsguru

HAN VAR PIONJÄR på indexförvaltning i Sverige i början av 1990-talet, miljardär på papperet innan fastighetskraschen och IT-bubblan briserade. Men han lyckas sälja innan och som entreprenör och grundare av ett tjugotal företag inom IT, fastigheter och finans fick han gott om tid att fundera på vad han skulle ägna resten av livet åt. Efter tre års funderande startade han stiftelsen Ekskäret som ”skapar en mer medveten och hållbar värld där människor skapar välmående åt sig själva, varandra och samhället”. I en volatil, digital och komplex värld är den bästa vägen framåt att som människa lära sig hantera och bemästra ständig förändring, menar han.

13. Mats Hederos, 60

Cityförnyare

FÖR INTE SÅ många år sedan var Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg mitt i centrala Stockholm kvarteren som Gud helst ville glömma. I dag har de bytt skepnad till ett pulserande cityhjärta med hippa hotell, enorma takbarer och spännande restauranger. Mats Hederos är vd för AMF Fastigheter, ett av de mest drivande fastighetsbolagen bakom förvandlingen av kvarteren som nu går under namnet ”Urban Escape”. För fyra år sedan ”chippade” han handen, jobbar helst bara via mobil och viktigast av allt är skapa mötesplatser där nya idéer uppstår.

14. Lillemor Jakobsson, 84

Ägaraktivist

EN AV SVERIGES mest envisa entreprenörer har fortfarande full fart framåt. Tillsammans med sin man Björn Jakobsson startade hon år 1961 företaget Babybjörn som ända sedan dess legat i täten vad gäller innovativa bärselar för bebisar. Och trots att de båda med råge passerat pensionen är de ständigt aktiva, medan hennes man ägnat mest energi åt att bygga konstmuseet Artipelag utanför Stockholm har hon engagerat sig i nästa stora jämställdhetsfråga. I mitten av juni var hon en av hundra kvinnor på scen – med Cristina Stenbeck – under vipkonferensen Brilliant Minds manifestation för ökat kvinnligt ägande.

15. Sven Hagströmer, 75

Investerare

INVESTMENTBOLAGET CREADES STARTADE han vid 68 fyllda, efter separationen från forne parhästen Mats Qviberg. Men det är utanför Stureplan och finansbranschen han verkligen gjort avtryck med sitt engagemang. Framför allt som grundare till stiftelsen Allbright för att arbeta för ökad jämlikhet i näringslivet. Tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten och Robert Weil har han grundat Berättarministeriet som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Han är engagerad i Arbetsmäklarna på Tensta gymnasium där han hjälper unga att få jobb.

16. Plura Jonsson, 68

Storrökare

SVERIGES MEST FOLKKÄRE artist har alltid nya idéer som kokar. Efter nära fyrtio år som frontfigur i bandet Eldkvarn är han i dag nästan ännu mer känd som kokboksförfattare, programledare i diverse matprogram på tv, släktforskare i ”Vem tror du att du är?” och en av gästerna i den senaste säsongen av ”Stjärnornas stjärna”. Officiellt har Eldkvarn inte lagt ned, de har bara tagit en paus. Men det har inte hindrat Plura från att dra i gång ett helt nytt band, där bland annat hans son Axel, 29 år, är en av medlemmarna. Och han fortsätter obekymrat att blossa på sina cigaretter.

17. Lena Olving, 63

Tiotaggare

ÅR 2012 UTSÅG VA henne till ”Näringslivets mäktigaste kvinna” och under de senaste trettio åren har hon haft tretton olika chefsbefattningar bland annat som vice vd för olika divisioner inom Volvo Personvagnar i Göteborg och Asien samt vice vd och senast som operativ chef för Saab AB. I stället för att varva ned tog hon över spakarna på teknikbolaget Mycronic där hon under sina tre år fördubblade omsättningen - och nära åttadubblade värdet på aktien. Nyligen slutade hon som vd för bolaget, men sin drivkraft har hon avslöjat för Veckans Affärer: ”Jag älskar att lära mig nya saker. Och när jag lärt mig, så vill jag lära ut.”

18. Johan Lindeberg, 62

Modedesigner

KICKSTARTEN PÅ HANS karriär är väl berättad vid det här laget: i början av 1990-talet blev hans kampanjer för det italienska jeansmärket Diesel tillsammans med reklambyrån Paradiset en stor snackis. År 1996 drog han i gång varumärket J. Lindeberg som vände upp och ned på golfvärldens konservativa look. Efter några stormiga år lämnade han sitt eget varumärke för att några år senare starta ett nytt: BLK DNM. Men efter en ny intern osämja senare lämnade han även det. För att under förra året göra en comeback - nu med de norska klädmiljardärerna bröderna Varner i ryggen - och köpa tillbaka BLK DNM. Räkna med en stormig fortsättning .

19. Dan Olofsson, 69

Filantrop

SKÅNES MEST KÄNDA entreprenör verkar aldrig vilja varva ned. I dag är han god för ungefär fyra miljarder kronor och i början av 1990-talet började han bygga upp sitt IT-bolag Sigma. År 2012 skrev han sina memoarer i boken ”Mina tre liv” och avhandlade allt från sin entreprenörsresa till dagens filantropiska projekt med bland annat aidsbekämpning i Sydafrika och jobbskapande i Malmö. Hans senaste projekt handlar om att bekämpa avfolkningen i Jämtland genom att bygga fyrtio nya hus för barnfamiljer i lilla byn Kaxås.



20. Kjell A. Nordström, 61

Doktor i företagsekonomi

Framtidsspanare länge än

”Trettio års sysslolöshet vore ett öde värre än döden”, säger Kjell A. Nordström som inte har några planer på att pensionera sig när han fyller 67.

Foto: Emma Svensson

”SVERIGE ÄR I praktiken rejält extremistiskt. Vi har skapat ett funktionsseparerat samhälle där vi inte får till någon kunskapsöverföring mellan generationer. Det gör att varje ny generation måste uppfinna hjulet på nytt.”

Det hävdar den kontroversielle ekonomen Kjell A. Nordström.

”I en situation där många lever ända tills de blir 100, men går i pension vid 67 måste det finnas en ordning där Sveriges pensionärer får chans att träffa andra delar av samhället, göra nytta och få ersättning för det.”

Han menar att man måste göra det sjukt billigt att ”hire & fire” äldre och exemplifierar med Tyskland som har infört en lagstiftning kring mikrojobb som ger pensionärer möjlighet att jobba ett par timmar i veckan till extremt skatteförmånliga villkor.

När det gäller värdet av kunskapsöverföring exemplifierar han med hur han under uppväxten i Stockholmsförorten Bredäng fick så bra betyg att det bar raka vägen in till Handels där en professor tog honom under sina vingar.

Efter den klassresan som ledde till Djurgården i Stockholm konstaterar han att han aldrig hade kunnat få så snabb karriär utan professorns hjälp.

”Vi har skapat en situation där generationer frikopplas från varandra.”

Han hänvisar också till att värderingskartläggningen World Value Survey år efter år visar att cirka tvåhundra av världens länder ligger i ett kluster, medan Sverige utgör en extrem.

”Det är lustigt att vi är så stolta över ordet 'lagom' när det verkligen inte kan sägas gälla Sverige.”

Vägen till att Kjell A. Nordström blev ett namn som gav eko i världen började med att Jonas Ridderstråle kom som doktorand till Institutet för internationellt Företagande. Duon skrev boken ”Funky business” som kom ut 1999 och har översatts till cirka 45 språk.

Historien bakom boken ”Urban express” med Moderaternas spinndoktor Per Schlingmann började med en fest hos landshövdingen på Gotland där båda insåg att man satt på var sin ”dynghög”.

”Jag hade min erfarenhet av hur man bygger bolag och Per hade insett att M måste vinna städerna genom en ny, modern och cool medelklass som framför allt bestod av kvinnor.”

Då Kjell A. Nordström kom med sitt uppmärksammade uttalande om att regioner som Värmland och Gotland är skräpytor 2017 vet han inte för vilken gång i ordningen han har retat gallfeber på folk.

”Syftet är inte att ställa till saker, utan det är pedagogisering med hjälp av dramatik för att få fram poängen.”

Han har med sina 61 år inga planer på att sluta jobba vid 67, utan dagarna fylls till bredden med alltifrån talaruppdrag, drift av Shakespeareteatern i Roma på Gotland, engagemang i investeringar, fastighetsbolag och stiftelser till att läsa en strid ström av forskningsansökningar.

Dessutom planerar han ytterligare böcker, en med Per Schlingmann och en med Jonas Ridderstråle.

”Boken med Schlingmann blir som ett mejl från framtiden, men jag tar även ett livtag om framtiden med Jonas.”

Han ser till att hålla såväl kropp och knopp i trim genom en så kallad ketobaserad diet som går ut på att vräka i sig fett, smör och grädde och kombinera det med olympiska lyft och klassisk gymnastik.

Härnäst planerar han ett åldringskollektiv vid något slott eller en annan ”kul byggnad.”

”Jag är som många andra och tycker att trettio års sysslolöshet från 67 skulle vara ett öde värre än döden.”

”Nya boken blir ett mejl till framtiden.”

21. Dagny Carlsson, 107

Bloggare

3 896 120 BESÖKARE HAR Sveriges (och världens?) äldsta bloggare haft på sin webbplats när det här skrivs. Hon gick en datorkurs när hon var 99 och började blogga när hon var 100. Och hon kommenterar allt från det kontantlösa samhället till att Stefan Löfven nyligen utsåg tre nya kvinnliga ministrar: ”Det tar sig även om det går långsamt.”

22. Johan Ehrenberg, 62

Solcellsentreprenör

HANS SOLCELLSPARK I Katrineholm har producerat drygt 1 000 MWh hittills i år. Det räcker för att hålla i gång 67 villor. Efter att ha startat vänstertidningen Partisano som blev ETC som 19-åring blev han under 1990-talet klimatdebattör. I dag har han ett bolag som säljer klimatsmart el och ett som säljer solceller.

23. Carl XVI Gustaf, 73

Kung

PÅ SLOTTETS TAK har han 1 000 kvadratmeter solceller och på arrendegården Stenhammar bedriver han ekologisk djuravel och foderproduktion. Dessutom förvånade han nyligen rojalistsverige med att göra fem av barnbarnen till vanlig ädel adel. Valspråket ”För Sverige i tiden” är helt rätt efter 46 år på tronen.

24. Gunilla Arhén, 69

Feminist

1987 VAR HON med och grundade Ruter Dam med 350 kronor i startkapital. Syftet var att få fram fler kvinnliga toppchefer och så småningom också styrelseledamöter. I dag har 1 100 kvinnor gått hennes mentorprogram. Och det har varit effektivt - en stor andel av de 125 mäktigaste kvinnorna på VA:s årliga lista är deltagare från Ruter Dam.

25. Anders Wall, 87

Välgörare

FRÅN BÖRSENS YNGSTE vd till börsens äldste styrelseordförande. Finansmannen Anders Wall började sälja kaniner under andra världskriget: ”De har hög reproduktionsförmåga och ger hög direktavkastning”, har han sagt. I dag är han hedersordförande i familjebolagen Beijer Invest och Beijer Alma och satsar både pengar och energi på unga entreprenörer. Via stiftelser har han hittills delat ut 6 miljoner till 400 personer.

26. Monica Lindstedt, 66

Serieentreprenör

HON VAR FÖRST med gratis journalistik när hon startade Metro 1995 och först med vit hemtjänst med Hemfrid 1996. Nu ägnar hon sig åt hästavel och har sagt i DI Weekend: ”Det är som ett riskkapitalbolag. Vissa år är det bara svarta hål.”

27. Gudrun Sjödén, 78

E-handelspionjär

REDAN NÄR KONSTFACKUTBILDADE Gudrun Sjödén öppnade sin första egna butik på Regeringsgatan 1976 låg fokus på hållbarhet – fast då hette det naturliga material. Två år senare började hon med e-handel – fast då hette det postorder. I dag köper kvinnor över hela världen hennes färgstarka kläder och omsättningen närmar sig 1 miljard.

28. Lars Lerin, 65

Lyckospridare

VEM HADE TROTT att en dyster akvarellmålare från Värmland på äldre dagar skulle bli en av Sveriges mest gillade och entusiasmerande personer? Ingen som har sett tv-serien ”Lerins lärlingar” på SVT kan undgå att drabbas av mannen med ett barnasinne och nyfikenhet som får den mest dystra av cyniker att plötsligt älska livet igen och börja krama okända på tunnelbanan. Han har gjort ett slags Benjamin Button-karriär - rollfiguren som bara blir yngre med åldern - från drogmissbrukande och svårmodig konstnär till att numera blomma ut som lycklig homosexuell småbarnspappa och konstentreprenör med ett helt eget permanent museum i hjärtat av Karlstad.

29. Jan Carlzon, 78

Bestsellerförfattare

”RIV PYRAMIDERNA” VAR titeln på hans managementbok som fick svenskt näringsliv att börja tänka platta organisationer 1985. Då hade han vänt SAS från förlust till vinst. Boken kommer fortfarande ut i nyutgåvor över hela världen och royaltymiljonerna fortsätter att ticka in.

30. Anne-Marie Eklund Löwinder, 62

Kryptoofficer

HON HAR DEN i en träask som hennes son gjort – nyckeln till internet. Säkerhetschefen på svenska Internetstiftelsen är en av sju som två gånger om året uppdaterar krypteringssystemet i ett datacenter utanför Washington DC genom att sätta sin nyckel i ett lås. Hon började som maskinskrivare på Stockholms tingsrätt på 70-talet och fortsatte som IT-upphandlare i Stockholms stad på 80-talet och år 2013 blev hon som första svensk invald i virtuella museet Internet hall of fame.

31. Micael Bindefeld, 60

Varumärkesbyggare

GÖTEBORGSFRISÖREN SKAPADE ETT alldeles nytt yrke när han arrangerade sitt första party 1987 – festfixare. Sedan dess har han jobbat hårt på att stärka andras och sitt eget varumärke med sina spektakulära och minutiöst genomförda event, nu senast sin egen omskrivna sextioårsdag då han flög ned hela den svenska kändiseliten till Tel Aviv. 2018 omsatte han 59 miljoner. Häromåret startade han en kulturstiftelse till minnet av Förintelsen.

32. Margareta van den Bosch, 76

Trendexpert

UNDER HENNES TRE decennier som ikonisk designchef på H&M växte avdelningen från sju till tvåhundra personer och blev en plantskola för hela den svenska modeindustrin. Sedan hon gick i pension är hon kvar som kreativ rådgivare med ansvar för de internationella samarbetena - i november släpps en kollektion av Giambattista Valli.



33. Gudrun Schyman, 71

Opinionsbildare

Inget att förlora

Gudrun Schyman är tillbaka på barrikaderna. Den här gången slåss hon för att pensionspengarna ska placeras fossilfritt och för att konsumtionen ska minska.

Foto: Jessica Gow/TT

I OKTOBER I fjol avslöjade Gudrun Schyman att hon skulle hoppa av uppdraget att leda Feministiskt initiativ, partiet som hon gått i bräschen för under elva år.

Ett halvår senare stod hon i Kungsträdgården tillsammans med äldre från hela Sverige för ett upprop för klimatet i det nystartade nätverket Fria pensionärers regi.

Nu får hon sällskap av en landets främsta hållbarhetsprofiler, Sasja Beslik som i somras lämnade Nordea efter tio år, senast som chef för hållbara affärer.

”Vi ska på turné tillsammans runt i Sverige. Vi har redan haft ett inledande folkbildningsmöte här i Simrishamn, men nu ska vi på turné till Göteborg, Malmö och sedan till Stockholm.”

De två har förenats i synen på att låta kapitalet bli verktyg för den omställning som nu brådskar. Målgruppen är pensionärerna som nu borde lägga undan trädgårdshandskarna och ta fram banderollerna, menar Gudrun Schyman.

”Vi är ju fria och har gjort våra karriärer och haft våra positioner, vi har inget att förlora. Nu måste vi få fötter på pensionspengarna och använda det stora pensionskapitalet till omställning.”

Hon ser långa ringlande köer av pensionärer utanför bankkontoren framför sig laddade med ett frågebatteri och krav på transparens om hur deras pengar är placerade.

”Jag tycker att Sasja Besliks idé om att investera oss ur klimatkrisen som klok och nödvändig eftersom politiken är så handlingsförlamad.”

Det är lätt att tycka att hon bytt spår, från feminism till klimataktivism, men det är inte så hon ser på det.

”För mig är det fullständigt självklart att klimatet måste prioriteras och som feminist är klimatförändringen ytterligare ett uttryck för den härskande föreställningen att vi ska vara herrar över jorden. Det är ett förhållningssätt som inte fungerar längre. Vi måste inse att vi är en del av ekosystemet och att relationerna bara fungerar om vi håller oss inom de planetära gränserna. Dagens krav på ständigt ökad konsumtion för att öka tillväxten och att lägga under sig nya marknader och kundsegment är synsätt som vi måste ändra på.”

Gudrun Schyman har aldrig varit rädd att för att stå på barrikaderna för det hon tror på.

Generationer av blivande föräldrar har sett henne föda barn i filmen ”Födelsen” från 1979, hon dubblerade antalet riksdagsmandat under sina år som partiledare för Vänsterpartiet 1993-2003 och år 2010 tände hon en grill i Almedalen och lät 100 000 kronor gå upp i rök för att protestera mot orättvisa löner mellan könen.

”Vi måste använda det stora pensionskapitalet till omställning.”

34. Leif Mannerström, 79

Mästerkock

KOCKARNAS KOCK UNDER ett antal år som till och med har blivit frimärke för sina mästartalanger i köket. Drev länge finkrogen Sjömagasinet i Göteborg och fick i samband med 70-årsdagen en spårvagn uppkallad efter sig. Har suttit som och är fortfarande en av domarna i TV4programmet ”Sveriges mästerkock”. Har gett ut mängder med kokböcker och säljer precis som en annan mästerkock – Erik Lallerstedt – egna såser under varumärket Mannerströms Skafferi. Har bland annat sagt att ”vi borde ge politikerna skräpmaten de tvingar i våra äldre”.

35. Agnes Wold, 64

Professor

LÄKARE OCH PROFESSOR i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska i Göteborg som 2016 utsågs av Expressen till Årets kvinna då hon gör ”... slarvsylta av myter om städning, amning och klimakteriet”. Hon slår även hål på myter om att stress skulle göra oss mer mottagliga för infektioner. Hennes främsta poäng är att smuts varken gör oss sjukare eller mer allergiska. Det är till exempel onödigt att duscha varje dag. Det räcker att blaska av sig på ”strategiska ställen”.

36. Percy Barnevik, 78

Välgörare

LYCKADES UNDER ÅREN som Asea-vd och därefter ABB-vd öka företagets aktiekurs 87 gånger om. Fick svenska folket att rasa när det i början av 2000-talet blev känt att han skulle få en pensionsutbetalning på drygt 900 miljoner kronor. Betalade tillbaka drygt hälften i en förlikning och är sedan länge djupt engagerad i välgörenhetsorganisationen Hand in Hand som bland annat hjälper kastlösa kvinnor i Indien att starta bolag. Har till DI Weekend sagt följande om sin skröplighet på senare år: ”Jag har stor arbetskapacitet, men be mig inte byta glödlampa i taket. Då ramlar jag.” Sågs dock nyligen när Hand in Hand och Dan Olofssons Stars for Life hade en stor välgörenhetsgala i London.

37. Alexandra Charles, 72

Evig nattklubbsdrottning

ÖPPNADE SVERIGES FÖRSTA moderna nattklubb Alexandra's 1968 och drev den i trettio år innan hon blev pr-konsult. Engagerad i Stadsbrudarna som samlar in pengar för att stötta utsatta kvinnor och har dragit i gång systerorganisationen 1,6-miljonersklubben i bland annat Norge, Tyskland och Ryssland. Körde en revival av Alexandra's till sjöss på Birka Cruises i början av året.

38. Bodil Jönsson, 77

Tänkare

FÖRFATTARE, PROFESSOR EMERITA och rikskändis i samband med SVT-programmet ”Fråga Lund”. Slog igenom stort som författare med ”Tio tankar om tid” där hon bland annat framförde sina tankar om ställtid. Har också funderat på hur vi påverkas av vårt googlande i uppföljaren ”Tio år senare – tio tankar om tid”. Väckte mycket uppmärksamhet 2015 då hon på VA.se hävdade att vi måste överväga att gå ned till två timmars arbetsdag. Blev ”Årets hedersporträtt” vid Gripsholms slott 2018.

39. Ernst Billgren, 61

Konstnärsikon

SUPERKÄNDISKONSTNÄREN SOM SEDAN ett par år lagt sig till med aliaset Wilhelm von Kröckert. Med sitt andra förnamn och sin mors flicknamn har han velat återvända till familjerötterna och undersöka styrkan i varumärket med en ny stil på måleriet. Har satt konstbegreppet under luppen med frågan om vad som är bra – eller dålig – konst.

40. Bengt Ågerup, 76

Biotechveteran

TUPPKAMMAR HAR EN särskild plats i serieentreprenören Bengt Ågerups liv. Det var ur tuppkammar han utvann hyaluronsyra som sedan kom att bli grunden för hans livsprojekt, antirynkbolaget Q-Med. När bolaget 2011 köptes ut från börsen av fransk-schweiziska Galderma för över 7 miljarder kronor startade multimiljardären investmentbolaget Nexttobe som investerar i bioteknik. Den numera utlandssvensken har också gjort sig känd för att ha årets största enskilda skuld hos kronofogden, hela 1,5 miljarder kronor.

41. Rickard Öste, 71

Utmanare

MEDAN MÅNGA KÄNNER till Arlautmanaren Oatly är det betydligt färre som känner till den 71-årige kemiprofessor som forskat fram den havremjölk som gjort succé världen över. Men Rickard Öste ligger inte på latsidan för det. I dag bor han i Hongkong för att bedriva forskning i de tio projekt som väntar på samma genombrott som Oatly. Där finns allt från en yoghurt som intas på morgonen för bättre blodsockerreglering hela dagen och en blåbärsdryck som förbättrar minnet.

42. Lennart Grebelius, 66

Doldismiljardär

VÄGEN TILL ATT bli miljardär började med att han tog över familjeföretaget Sätila som tillverkade Stenmarksmössan. Genom att börja investera i fastigheter i början av 1990-talet lyckades han förvandla en grundplåt på 3 miljoner kronor till en förmögenhet. Han köpte nära hälften av Gina Tricot i slutet av 90-talet och sålde med en vinst på 200-300 miljoner kronor 2014 under förevändningen att han har svårt att förstå konsumtionssamhället. Satsar stort på investeringar i tredje världen och misslyckas ett projekt tar han det med ro: ”Det är som att dra ut en tand. Det gör ont just då, men går snabbt över.”

43. Eva Swartz Grimaldi, 63

Styrelseproffs

”JAG GER SVAREN ni ställer frågorna.” Den frasen kunde var och varannan svensk när numera bortgångne Magnus Härenstam axlade rollen som programledare för ”Jeopardy” som hon producerade. Efter en rad chefsroller i tv-branschen blev hon vd för Natur & Kultur 2005. När hon fortsatte på den inslagna vägen och blev ordförande för Norstedts 2013 dröjde det bara tre år innan det anrika förlaget med nära 200 år på nacken såldes till ljudboksbolaget Storytel för drygt 150 miljoner kronor. I dag styrelseproffs som själv sagt att hon har ett klädkonto likt Filippinernas före detta presidenthustru Imelda Marcos.

44. Olof Stenhammar, 78

OS-optimist

BUSFRÖ I SKOLAN som skärpte sig och gjorde 16,5 terminer i Lund innan han började en karriär i finansbranschen för att sedan få sparken från Bonnier vid dryga 42. Hans avgångsvederlag blev grundplåten att starta OM som 2008 såldes till Nasdaq för sanslösa 32 miljarder kronor. Föredrar att investera i saker han kan ta på och köpte Norrnäs gård på Värmdö 1987 och även granngården Siggesta där det sedan flera år bedrivs bakluckeloppis. OS-general när Sverige ansökte om sommar-OS 2004, men ansökningarna stördes av OS-bombaren. Gjorde ett nytt försök i Lausanne i somras för att hjälpa Stockholm-Åre att få vinter-OS 2026.

45. Håkan Guldkula, 60

Investmentbankir

HAN BESKRIVER SIG själv som en vanlig kille från Dalarna som 26 år gammal hamnade på den då hetaste investmentbanken i USA, Drexel Burnham Lambert. Med en fingertoppskänsla för såväl affärer som kontakter har han lyckats väl och bor i dag granne med klädskaparen Tommy Hilfiger på det anrika bostadshotellet Plaza vid Central Park i New York. Hans senaste satsning, en champagne som bär hans namn, har enligt uppgift inte blivit något succé hittills.

46. Ingegerd Råman, 76

Formgivare

EN AV SVENSK formgivnings förgrundspersoner. Krukmakare, glasformgivare och professor som har fått många utmärkelser och har arbetat med både Svenskt Tenn och Ikea. Tillsammans med Gert Wingårdh vann hon tävlingen om utbyggnaden av Liljevalchs konsthall. Annexet kommer att ha en skimrande fasad av buteljbottnar ingjutna i betong och ska stå klart nästa år.

47. Erik Osvalds, 63

Historieälskare

MANNEN BAKOM BOKFÖRLAGET Historiska Media, grundat 1995, tillsammans med Björn Andersson. Systerförlaget Karavan, inriktat på reseguider, startade 2012 och förra året drog intervjupodden Historia Nu i gång. År 2010 såldes tidskrifterna Populär Historia, Allt om Historia och Militär Historia till LRF Media. ”Vi kan inte kommentera köpesumman. Men vi är nöjda med avtalet”, sade han i en intervju i Svensk Bokhandel.

48. Robert Weil, 70

Mecenat

HAN GJORDE SIG känd som grundare och ägare till investmentbolaget Proventus, men i dag handlar den 70-årige miljardärens vardag om mycket annat. Som kulturmecenat har han varit med och skapat helt nya kulturella mötesplatser som Judiska Teatern, Magasin 3 Stockholm Konsthall och nu senast Accelerator, men även satsningar som skrivverkstaden Berättarministeriet för att minska samhällsklyftorna.

49. Anders Wijkman, 74

Samhällsdebattör

BOKEN ”DEN STORA förnekelsen” som han skrev tillsammans med Johan Rockström 2011, blev en milstolpe i den tidigare politikern och numera samhällsdebattören Anders Wijkmans liv. Det var där han lyfte vikten av en omställning från dagens linjära ekonomi till en cirkulär ekonomi där produkterna har längre livslängd och där material återanvänds och återvinns maximalt. Året därpå blev han ordförande i tankesmedjan Romklubben tillsammans med professor Ernst von Weizsäcker.

50. Salvatore Grimaldi, 74

Industrialist

EN AV SVERIGES främsta industrialister är i högsta grad aktiv i alla sina bolag och jobbar mer än heltid. Men han känner också starkt för yngre entreprenörskolleger och har bland annat investerat i solcellsbolagen Exeger och finska Savosolar. Själv driver han stora förändringar i cykelbranschen, som hans Grimaldi Industrier dominerar med inte minst en snabb utveckling av e-cyklar för Crescent, Monark och Bianchi. Andra bolag i koncernen med stora satsningar är miljöteknikbolaget 3Nine, dokumenthanteringsbolaget Plockmatic International och Scandinvent, som snabbt blivit Sveriges ledande producent av stenskivor för kök.

51. Björn Ulvaeus, 74

Musikmiljardär

SNART FYRTIO ÅR har gått sedan Abba splittrades och någon återförening känns alltmer avlägsen. Abbafansen får nöja sig med de utlovade avatarerna föreställande bandmedlemmarna 1978 och de nya låtar som världen väntat på i snart två år. Den 19 september var han på plats i Nikos Taverna i London där ”Mamma mia! The party” hade premiär efter tre års succé på Tyrol i Stockholm. Om samma succé upprepas i London står Las Vegas näst på tur.

52. Marie Ehrling, 64

Tiotaggarordförande

Bättre med olika synvinklar

Hon har aldrig tackat nej till tuffa uppdrag. Telias ordförande Marie Ehrling gillar förändringsarbete och då krävs att äldre och yngre jobbar tillsammans, menar hon.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

FLER BÖR RÖRA sig mellan den politiska sfären, näringslivet och akademin, anser styrelseproffset Marie Ehrling.

”Det sker i USA och i Europa, främst Storbritannien, men inte här. Med de utmaningar vi har måste vi förstå samhället och samarbeta för att lösa miljö- och mångfaldsfrågor och andra centrala frågeställningar”, säger hon.

Marie Ehrling har rattat många tuffa uppdrag och lyfter även vikten av att ta till sig äldres erfarenheter och bryta dem mot de yngres. Det är lika betydelsefullt ur ett mångfaldsperspektiv som andra faktorer, betonar hon, för en sak står klar: framtiden kommer inte att se ut som i dag, vilket gör att det gäller att kunna förstå och se saker från olika synvinklar och korsbefrukta för att få så stor utväxling som möjligt i ett alltmer snabbrörligt och globaliserat klimat.

”Förut var det lättare att se vad som skulle hända om 5-10 år. Nu måste man bygga in flexibilitet, sortera bort brus och bestämma sig för att fokusera på vissa saker. Annars får man inget gjort. Det är en utmaning”, säger hon.

Få har lika stor erfarenhet av förändringsarbete som Marie Ehrling.

Hon inledde sin styrelsekarriär 2007, och fick sitt första ordförandejobb 2013 då hon efterträdde Anders Narvinger som styrelseordförande på dåvarande Teliasonera med uppdraget att återskapa förtroendet efter Euroasienskandalen. Ett resultat är att det i dag finns en ny strategi. Ambitionen är att fokusera på Norden och Baltikum och att utvidga affärsmodellen till att även inkludera bland annat innehåll. Med risk att förlora sin position drog hon i fjol igenom det politiskt impopulära köpet av TV4 och Bonnier Broadcasting.

”Jag känner stor stolthet att vi kommit så långt, men det är mycket kvar att göra”, säger hon.

Efter årets omval till ordförande för Telia höjdes arvodet till 1,8 miljoner kronor.

Att vara ordförande i Securitas och vice ordförande i Axel Johnson kräver också sitt.

”Det som driver och lockar mig är stora komplexa traditionella tjänsteföretag med mycket förändringsarbete både externt och internt. Man blir aldrig klar. Därför är det så kul.”

Marie Ehrling har varit ute i näringslivet sedan hon var 22 år.

Direkt efter Handels blev hon finansanalytiker på Fjärde AP-fonden. Färden bar vidare till den politiska världen som informationssekreterare på finans- och utbildningsdepartementet. Sedan blev det tjugo år på det då betydligt större SAS där hon slutade som vice koncernchef 2002 efter en stor omorganisation.

”Det var en fantastiskt rolig tid, som formade mig som ledare, men med flera svåra beslut.”

Sista tiden blev tung. I oktober 2001, bara en knapp månad efter 11 september-attackerna och strax efter ett stort sparpaket, skedde flygbolagets värsta olycka någonsin med över 100 döda på italienska Linateflygplatsen.

”Jag har varit i många krissituationer, men när det handlar om människor blir det något annat. Händelsen har präglat mig och gjort att jag ser annorlunda på saker”, säger hon.

Dåvarande Teliasoneras korruptionsaffärer, som hon fått hantera som styrelseordförande för Telia Company, har handlat om stora summor och bolaget har fått miljardböter, för ett beteende som inte borde ha funnits. Men det är av en annan karaktär, konstaterar hon.

Precis efter IT-bubblan och knappt ett halvår efter SAS blev hon 2003 vd för Telias svenska verksamhet, som då fusionerades med finska Sonera, och stannade i tre år.

Här blev det åter sparpaket och omorganisationer under knivskarp konkurrens.

Var får du energin ifrån?

”Det som driver mig är samspelet mellan människor. Gott ledarskap är allt.”

Har du haft flyt?

”Jag har försökt söka mig till personer med samma värderingar. Då jag känt att det inte fungerat har jag valt att lämna. Man ska själv försöka styra sin tillvaro, man är sin egen chef som ska stå för sina beslut och välja vad man vill göra. Då kan man ha en positiv utveckling som person.”

”Förändringsarbete både externt och internt driver mig.”

53. Frederik Paulsen, 69

Äventyrare

HAN ÄR EN av Sveriges mest hemlighetsfulla miljardärer och ensam i världen om att ha besökt jordens alla åtta poler. Hans föräldrar grundade Ferring Pharmaceuticals i Sverige år 1950, men i dag är läkemedelsbolaget, som är ett av världens femtio största, placerat i Schweiz. Som ensam ägare till bolaget beräknas hans förmögenhet till 35 miljarder kronor, vilket gav honom en fjärdeplats på VA:s senaste miljardärslista.

54. Göran Åkestam, 65

Idéspruta

DEN PRISBELÖNTE REKLAMAREN började efter utbildning på Berghs sin karriär på Masius Malmros för att några år senare grunda den kortlivade byrån Åkestam & Falk. Men det var med Åkestam Holst han blev ett namn i branschen och har sedan dess vunnit en rad priser. Han brukar säga att man känner igen en bra idé när man ser den - att det oftast är något komplett oväntat som tar en helt på sängen. I våras var Åkestam Holst den mest belönade svenska reklambyrån i världen tillika rankad som en av de mest kreativa i internationell branschpress.

55. Barbara Bergström, 73

Skolförnyare

LÄRAREN SOM TJÄNAT storkovan på Internationella engelska skolan som hon grundade 1993. År 2012 sålde hon 75 procent av aktierna i friskolekoncernen, vid börsnoteringen 2016 sålde hon mer. Hon har betonat övertygelsen om att varje barn kan lyckas, oavsett social bakgrund, och att varje elev ska få hjälp att nå sin potential utifrån sina förutsättningar. Föddes i Tyskland som Bärbel, bytte namn i USA dit hon kom som trettonåring.

56. Håkan Samuelsson, 68

Bildirektör

VD FÖR NUMERA kinesiska Volvo Cars sedan 2012. Karriären började på lastbilstillverkaren Scania och gick vidare till tyska MAN där han som vd för koncernen implementerade en bred omstrukturering. Lämnade efter en mutskandal. Har precis bildat ett nytt gemensamt bolag med ägaren Geely för att klara tillverkningen av elmotorer.

57. Erik Penser, 77

Storsamlare

FINANSMAN OCH SAMLARE av stora mått från Eslöv. Karriären började på bankirfirman Langenskiöld 1969, under 1980-talet och början av 1990-talet var han en av våra mest inflytelserika finansmän, via holdingbolaget Yggdrasil. I dag är det största finansiella innehavet Erik Penser Bank. Är en stor markägare i England där han föder upp galopphästar. I samlingarna ingår aktiebrev, filmaffischer och sedlar.

58. Magnus Nilsson, 63

Serieentreprenör

RISKKAPITALIST VARS KARRIÄR började på EF där han hade flera internationella toppjobb innan hans företagsbyggande tog fart. Han var med och grundade de börsnoterade investmentbolagen Novestra och Nordic Wireless som köptes av Vodafone 2009. Året efter drog han i gång betalbolaget Izettle med Jacob de Geer. I fjol blev han miljardär på försäljningen till amerikanska Paypal. I år har de bägge techstjärnorna investerat i fraktbolaget Airmee.

59. Eva Glennow, 63

Bankdirektör

DOLDISEN SOM SKAPAT finanskoncernen Marginalen är i dag vd i Marginalen Bank och Marginalen AB. Banken bildades i samband med att Marginalen köpte Citis svenska konsumentbank 2010, året efter fick den straffavgift från FI för hur kreditgivningen mellan koncernbolag gått till. Förra året sparkades senaste vd:n Per Andersson. Enligt styrelsen behövdes en ny vd som kunde leda utvecklingen av banken in i framtiden. Då tog hon jobbet själv.

60. Jan Eliasson, 79

FN-ambassadör

DEN VÄRLDSKÄNDE SUPERDIPLOMATEN som menar att medlingsuppdrag är som ett gift i blodet. Så har det varit för Jan Eliasson ända sedan Olof Palme ringde en morgon i november 1980 och frågade honom om han ville vara med och medla i kriget mellan Iran och Irak. Sedan dess har han förhandlat i flera av världens blodigaste konflikter. Våren 2010 utsågs han till särskild ambassadör för att genomföra FN:s millenniemål, föregångarna till Agenda 2030. Om han är mer känd för sin diplomati är han mindre känd för sitt samlande av förstoringsglas.



