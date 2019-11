Pressade MQ görs om – byter namn till Marqet och blir konceptkedja

MQ slår i dag upp portarna till den första butiken som går under namnet Marqet, en konceptbutik på Drottninggatan i Stockholm som blir först ut av kedjans butiker som nu ska byta outfit. Under 2020 ska samtliga MQ-butiker göras om till konceptbutiker och få det nya namnet, enligt ett pressmeddelande.

”Namnbytet från MQ till Marqet förtydligar vårt utvecklade kunderbjudande och en utvecklad affärsmodell. Kärnaffären är fortsatt mode för människor i arbetslivet, men fler produktkategorier ger oss ett mer dynamiskt sortiment och större möjligheter att skapa inspirerande kollektioner och samarbeten. På så sätt skapas nya värden åt våra kunder”, säger vd Ingvar Larsson i pressmeddelandet.

Under 2020 ska även e-handelssajten marqetstores.se lanseras. Under kommande veckor öppnar Marqet även på Fredsgatan i Göteborg samt på Emporia i Malmö. Under 2020 förnyas resterande av MQ:s butiker i landet. Det innebär att de två varumärkena kommer leva sida vid sida under övergångsfasen. MQ Holding-koncernens verksamhet kommer därefter att drivas under de två affärsområdena Marqet och Joy.

”Som konceptbutik kommer Marqet utöka sortimentet med fler typer av produkter och tjänster för människor i dagens flexibla arbetsliv. Vi skapar en arena med tillfälliga samarbeten, fler inspirerande kollektioner och ett ännu större fokus på trender. Att vi gör detta över hela Sverige gör Marqet unikt”, säger Ingvar Larsson.

Förändringarna påverkar inte bolagets finansiella mål.

