Woody Allen och Amazon överens om förlikning efter avbrutet avtal

Woody Allen och Amazon har kommit överens om en förlikning efter att e-handelsjätten avbröt ett avtal på fyra filmer till ett värde på 68 miljoner dollar.

Parterna har kommit ut med ett gemensamt meddelande där de avvisar ärendet, skriver Variety. Villkor för förlikningen har inte uppgetts.



Redan i februari stämde Allen Amazon där han hävdade att mediejätten drog sig ur affären på grund av en " 25 år gammal grundlös anklagelse".



Allens bolag Gravier Production lyckades få en internationell release för "A Rainy Day in New York" under hösten. Det har dock inte säkrat den amerikanska distributionen.