Granskning: Evry pressade fram felaktiga SCB-siffror

Statistiska centralbyråns leverantör Evry, som samlar in statistik om arbetslösheten via tusentals telefonintervjuer, har en stressande arbetskultur som gör att falska intervjuer skickas in som underlag till SCB. Det uppger Evry-källor till Aftonbladet.

”Man får hela tiden höra att vi ska arbeta snabbare, snabbare, snabbare. I den situationen kan det vara frestande att ta genvägar, särskilt när de inte finns någon kontroll av att samtalen verkligen ägt rum”, säger en anställd till Aftonbladet.



Problemet relaterar också till att många på callcentret är unga med svaga kunskaper om svenska språket och svensk arbetsmarknad. Samtidigt ställs krav på att de ringer runt och genomför komplexa intervjuer om arbetsplats och anställningsform, skriver tidningen.





SCB har på grund av problemen varnat för överdrivna arbetslöshetssiffror som behöver revideras. Regeringen bygger sin politik på SCB:s siffror. Ny statistik ska presenteras på torsdag.



