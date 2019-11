Från KTH till solen – tur och retur

”FRAMTIDEN SER LJUS ut” sade solcellsentreprenören Giovanni Fili när vi träffades på KTH:s campus för sex år sedan. Han hade just fått reda på att president Barack Obama skulle komma på besök till hans företag Exeger under sin resa till den svenska huvudstaden.



”Vi är så stolta så vi spricker”, sade han.



Att Barack Obama sedan aldrig genomförde besöket till följd av ändringar i sista sekunden var förstås ett bakslag, men visade ändå på hans intresse för det lilla solcellsbolaget med de stora visionerna.



Om det var känslan han och hans medarbetare gick och bar på då är det inget mot hur han och hans numera 105 anställda känner sig när vi möts igen i den röda tegelbyggnaden på Brinellvägen 32.



I våras, när självaste Softbankgrundaren Masayoshi Son gick in med 10 miljoner dollar, värderades hans skapelse till makalösa 4 miljarder kronor. Utan en enda krona i försäljning.



Att han sedan lyckades teckna bolagets första kontrakt med ett av världens största konsumentvarumärken och ta in hela 277 miljoner kronor från den svenska pensionsjätten AMF gör våren 2019 till en tid Giovanni Fili och hans medarbetare sent kommer att glömma.



Det var våren när över ett decennium av hårt slit och envishet äntligen bar frukt.

”FÖR MIG ÄR det ett testamente över att vi har något extremt unikt”, säger Giovanni Fili när vi slår oss ned i en av de två nyköpta sofforna i de annars oglamorösa lokalerna de hyr av Akademiska Hus. Soffan är svart, liksom väggarna. Det mörka rummet som för tankarna till en ungkarlslya, står i bjärt kontrast till det starka solljuset som lyser på de gröna träden utanför fönstret.



Kontrasten för mig osökt in på det unika med Giovanni Filis solceller. De fångar nämligen allt ljus de får tag på, såväl konstgjort inomhusljus som naturligt ljus utomhus. Dessutom behöver de inte vara transparenta och placerade i en blå fyrkant på taket. De kan anta vilken form som helst, byggas in i en fasad, eller som är fallet i kontraktet de just skrivit på med ett av världens största konsumentvarumärken. Produkten kommer att lanseras globalt nästa sommar eller höst.



”Det blir en pryl som genererar oändligt mycket ström från ljuset. Det här är ett sätt för vår partner att visa att de tar ansvar. De kommer kunna spara en halv miljon meter kabel per år tack vare vår lösning.”



Dessutom kommer Exegers lösning att bidra till att konsumenten kan beta av på den klimatskuld som prylen gett upphov till.



”Vi har räknat på den energiskuld vår tillverkning står för och kommit fram till att det motsvarar cirka 100 timmars användning per produkt. Vi väntar på input på vad vi gjort av med i gruvan där vi tar titanoxid. Men säg att det blir 150 timmar, efter det är du noll med världen och sedan kan du börja beta av.”



Kontraktet är resultatet av kontakter parterna emellan under ett drygt år. Det började med en av Exegers affärsutvecklare som var placerad i Silicon Valley.



”Han träffade en av teknikcheferna på bolaget i mars 2018 som blev väldigt intresserad av vårt material.”



Ett möte i den kinesiska staden Shenzhen blev nästa steg.



”Tre månader senare fick de prototyper som klarade alla tester perfekt.”

MED PÅ INTERVJUN sitter också hans kommunikationschef Alexandre Faust. Inte för att hindra Giovanni Fili från att säga saker som inte lämpar sig för medierna, utan för att se till att han inte försvinner in i ett stickspår och glömmer något viktigt. För när han sätter i gång och snacka om det han brinner så starkt för förlorar han sig i tid och rum.



”Vi ville nå ut till som många som möjligt”, säger han som svar på varför Exeger valt att låta konsumentelektronik bli bolagets ingång till marknaden i stället för fasader som var bolagets ursprungliga fokus.



”När man har en teknologi som känns riktigt relevant då kommer människor att använda den. Nu kan vi nå ut med vårt material och visa hur man får energi på ett nytt sätt samtidigt som vi gör en insats för världen.”



Men de solcellsbeklädda fasaderna kommer betonar han och passar på att hylla Fasadglas som var modiga nog att gå in som bolagets första investerare.



”Att de gick in när det bara var jag och Henrik är helt magiskt. Vi hade en solcell som var fyra gånger fyra millimeter, det var inte lätt att se en solcellsklädd fasad då”, säger han och brister ut i skratt.



Henrik, som heter Lindström i efternamn, är forskaren som Giovanni Fili anställde sex månader efter starten. Efter den schweiziska uppfinnaren själv är han världens främsta expert på de så kallade Grätzelceller som Exegers material baseras på.



Det var under en flygning hem från Tyskland som de två processade fram idén bakom bolaget. På en servett, i likhet med många andra briljanta affärsidéer.



”Fönster som producerar el är jättebra, men om vi kan uppfinna solceller som är icke-transparenta och som man kan sätta på fasader vore det magi, sade jag till Henrik och bad honom sortera vilka komponenter som ingår i en solcell. Med det dyraste överst.”



Det blev en diskussion mellan en okunnig, envis entreprenör och en forskare som trodde sig veta var gränsen gick mellan det möjliga och det omöjliga.



Väl hemma skickades Giovanni Fili i väg för att köpa en elektrisk mangel för produktion av bladguld.



”Jag hittade en begagnad hos en gammal gubbe på Söder.”



Tre veckor senare hade Henrik Lindström konstaterat att Giovanni Filis galna idé faktiskt fungerade.



Sedan tog det flera år innan de kunde trycka den tunna solcellen i industriell skala.



Maskinerna i den 2 500 kvadratmeter stora fabriken i samma hus som vi befinner oss i har de byggt själva, bit för bit, maskin för maskin. Nu står den redo med en kapacitet på tiotals miljoner enheter per år. Nästa fabrik, som kommer att bli betydligt större, ska också ligga i Stockholm. Det har Giovanni Fili bestämt.



”Det fanns ju inga maskiner för det vi ville göra, så vi fick uppfinna alla själv.

Och det är ju en hög tröskel för alla andra som vill in”, säger han och spricker upp i ett leende.

Faktaruta Namn: Mattias Giovanni Fili.

Ålder: 43 år.

Bor: I Danderyd.

Familj: Fru och tre barn.

Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.

Gör: Grundade 2009 Exeger och är fortfarande störste ägare med 8 procent av aktierna. Hans högra hand, Henrik Lindström, är näst störste ägare.

Riskkapital: Har tagit in 730 miljoner kronor.

MEN HELT TEKNISKT OKUNNIG är Giovanni Fili inte. Han läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet och älskade kemi och fysik. Dessutom hade han inspirerats av sin italienske pappa som tagit sig från Sicilien via Argentina till Sverige där han träffade hans mamma på en blinddejt.



”Min pappa var produktionschef på SKF.”



Det var pappans jobb som drog familjen till Mora där Giovanni Fili och hans två syskon fick en trygg uppväxt med mycket idrott, men även musik och en aldrig sinande ström böcker som deras mamma tog hem från biblioteket där hon jobbade.



”Jag skrev uppsats om Doris Lessing när jag gick i nian. Ingen fattade någonting, men varför inte.”



Med sommarstuga på Sardinien och släkt på Sicilien blev såväl Italien som italienska en naturlig del av hans uppväxt.



Lika naturligt var det att göra affärer på ett sätt som gör människor glada. För några andra alternativ än en situation där båda parter blir nöjda finns inte för Giovanni Fili.



Med sin generösa och positiva attityd blev han snabbt populär i entreprenörskretsar.



”Jag är bra på att nosa upp affärer. Jag gjorde det bara för att det var kul och det gillar ju folk, att få gratishjälp.”



En dag tog han sitt pick och pack och flyttade in på ett studentrum på Körsbärsvägen i Stockholm. Vid inskrivningen på Handelshögskolan såg han med skepsis på sina blivande studiekamrater.



”Egentligen var det nog mer de som tittade på mig, en långhårig hårdrockare från Dalarna med hål i örat. Men jag hittade några nära kompisar som inte heller kom från storstaden och som jag fortfarande är tajt med.”



Han fortsatte att göra affärer och investera i aktier, med en viss framgång. IT-bolaget som han var med och startade direkt efter examen blev dock inte den succé som grundarna väntat sig och efteråt ångrade han sig lite att han inte tackade ja till ett sommarjobb på investmentbanken JP Morgan i Frankfurt.



Många projekt och bolag senare startade han Exeger, ett namn som kommer från ordet "exergi" och betyder nyttan som kan skapas med energi.



Då, 2009, hade han kommit till två viktiga insikter. Den ena handlade om fokus.



”Man kämpar och kämpar, men ingen bryr sig. Så får man ett genombrott, livet öppnar sig och man flyger mot solen med sina vaxvingar som Ikaros och alla vill plötsligt hänga med en. Då vill man ju hjälpa till, men när man splittrar sig slutar det oftast med att man pajat allt. Även sitt första bolag.” Den andra var att han nu verkligen ville göra allt på sitt sätt.

DET VISADE HAN tydligt under den process som landade i att japanska Softbanks grundare Masayoshi Son i februari i år investerade 10 miljoner dollar i Exeger. I början av september slantade han upp 10 miljoner dollar till.



Det var hösten 2017 och processen hade redan pågått i ett år och började närma sig ett slutförande.



”Softbank ville få ett bud från mig. Då sade jag att de får inget bud förrän de varit här och tittat på vår fabrik. Jag tillade att det var lugnt för vi var finansierade för det vi skulle göra enligt plan. Det är vår strategi, vi måste inte gå med någon.”



Mötet med Masayoshi Son och hans industrigrupp som värderas till 1 000 miljarder kronor, började med professor Thomas Kåberger på Chalmers, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten.



”Han är rätt känd internationellt för han är så frispråkig och saknar filter.”



I dag är den svenske professorn ordförande i Masayoshi Sons cleantechstiftelse Renewable Energy Institute som han instiftade i spåren av Fukushimaolyckan 2011.



”Softbanks energiförsörjning drabbades hårt och stora delar av hans verksamhet låg nere och han förlorade en massa pengar. Då insåg han att energi är som blodet i vår kropp och att hans två långa fokusområden AI och IOT är som hjärnan och känseln. Men utan blodet fungerar inget av dem. Han har en slutkläm på det där också, blodet ska vara rent för annars dör man ...”



En bättre ingång för Giovannis Filis solceller var svår att finna.



Thomas Kåberger, som följt Exeger sedan start men lite på avstånd, blev för några år sedan inbjuden för att kolla på några "riktigt coola prototyper" som de tagit fram.



Tillsammans tog de fram en liten film som Thomas Kåberger tog med sig i bagaget till Masayoshi Son under en av sina otaliga resor till Tokyo.



”Efter några månader blev jag inbjuden till Softbanks skyskrapa i Tokyo. I en liten skrubb utan fönster satt jag med vd:n för Softbank Energy och hans team. Vi hade ett bra möte, de hade säkert förberett 40-50 frågor på typiskt japanskt manér.”



Det skulle bli många resor till Tokyo för Giovanni Filis del. Och för varje gång blev mötesrummen allt större. Till slut blev han hembjuden till Masayoshi Son och de blev en del av varandras familjer.



För precis som han gör betraktar Giovanni Fili sina anställda som sin familj. Flera gånger under intervjun återkommer han till vikten av generositet och den familjära känslan i Exeger.



När han får frågan om vad som får honom att sova dåligt på natten svarar han blixtsnabbt:

”Det händer inte ofta, men när mina anställda inte behandlar varandra väl, då blir jag riktigt riktigt stött. För mig är det inte okej att vara nedlåtande mot någon eller behandla någon illa. Då hör man inte hemma här oavsett vad man har för titel. Då är det bara att åka härifrån.”



Med den familjära stämningen, engagemanget och en unik produkt vill Giovanni Fili bygga ett nytt stort svensk industribolag.



Och den här gången är han bättre förberedd. Han är på väg mot solen - utan vaxvingar.



”Jag tror att det blir 1 miljard innan vi är självförsörjande.”



Solcellsfabriken på KTH har byggts upp bit för bit sedan 2009. ”Ju mer jag jobbar, desto mer tränar jag”, säger Giobanni Fili som kör såväl löpning, som gym och padel.

