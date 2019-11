Stockholmsbörsen: Trumps tullar pressar hjälmbolaget – aktien rasar

Stockholmsbörsen startar fredagens handel svagt upp. Optimismen kring handelssamtalen mellan Kina och USA verkar ha mattats efter något motstridiga uppgifter kring förhandlingarna.

På torsdagen bidrog positiva tongångar i handelskonflikten mellan USA och Kina till att lyfta de amerikanska börserna. Dow Jones storbolagsindex stängde på plus 0,7 procent, S&P 500 och Nasdaq kompositindex var båda upp 0,3 procent.



I Asien var det blandade börsrörelser på fredagen.



I morgonens rapportskörd redovisade bilservicebolaget Mekonomen en omsättningsökning med 56 procent i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande månader året innan, vilket var marginellt över analytikerkårens marknadsförväntningar i bolagets egen prognossammanställning. Ökningen beror bland annat på en positiv påverkan från förvärven av FTZ och Inter-Team. Resultat före skatt blev 147 miljoner kronor i kvartalet 2019 (143). Enligt bolagets egen prognossammanställning väntades i genomsnitt ett resultat före skatt om 143 miljoner kronor.



Omsorgsbolaget Ambea ökade sin nettoomsättning till 2.843 miljoner kronor (1.541) i tredje kvartalet. Justerat ebita-resultat steg till 312 miljoner kronor (205).



Humana, också ett omsorgsbolag, hade en omsättningstillväxt i kvartalet på 15 procent varav den organiska tillväxten var 3,2 procent.



Spelutvecklaren Stillfronts ebitda-resultat och omsättning var i linje med förhandstipsen. Bolagets kundbetalningar ökade med 66 procent i det tredje kvartalet som ett resultat av en stark utveckling i spelen Big Farm: Mobile Harvest och Nida Harb 3samt bidrag från nyligen förvärvade bolag.



Forskningsbolaget Camurus dubblerade sin försäljning i tredje kvartalet men ökade förlusten. Camurus meddelade också att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat bolagets amerikanska partner Braeburns så kallad Citizen Petition och upphävt särläkemedelsstatus för Sublocade. Däremot slog FDA fast vid det tentativa godkännandet av Camurus preparat Brixadi (buvidal).



Hjälmbolaget Mips hade en organisk tillväxt om -6 procent i tredje kvartalet. Den svagare utvecklingen berodde framför allt på en mycket svag start på kvartalet då ett antal av bolagets stora amerikanska kunder agerat avvaktande till följd av osäkerheten kring de nya handelstarifferna mellan USA och Kina som implementerats under perioden, skriver Mips i delårsrapporten.



Bostadsbyggaren Besqab ökade rörelseresultatet till 45,0 miljoner kronor (33,9) i tredje kvartalet. Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 272 miljoner kronor (248).

Bolaget produktionsstartade 253 bostäder i kvartalet (0). Antal sålda bostäder uppgick till 95 (38).



Den försiktigt positiva utvecklingen på bostadsmarknaden som bolaget sett tidigare under året håller i sig, heter det i rapporten.



Flera analyshus har höjt sina riktkurser efter torsdagens rapport, som var starkare än väntat. Carnegie ökar riktkursen till 240 kronor från 215 och upprepar köp. Även ABG Sundal Collier anger riktkursen 240 kronor (230) och upprepar sitt köpråd. Samtidigt gör SEB Equities en mindre justering och höjer riktkursen med 6 kronor till 205 kronor och håller kvar sin behållrekommendation.



Carnegie höjer sin rekommendation för Hufvudstaden till köp från behåll med riktkurs 180 kronor, enligt Bloomberg. Carnegie sänker sin rekommendation för John Mattson till sälj från behåll med riktkurs 115 kronor, enligt Bloomberg.



Investor handlas utan rätt till halvårsutdelning om 4:00 kronor från fredagen. Oscar Properties håller extrastämma om sina förslag till kapitaltillskott.



På fredagens fortsatta börsagenda finns också Icas månadssiffror (kl 8.45) och SAS trafiksiffror (kl 11.00).



Makroagendan

* Frankrike: industriproduktion september kl 8.45

* EU: ekofinmöte kl 9.00

* SCB: hushållens konsumtion september kl 9.30

* Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl 13.00

* USA: grossistlager (def) september kl 16.00

* USA: Michiganindex (prel) november kl 16.00