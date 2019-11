Därför ska Airbnb verifiera alla sina miljontals listningar

Det var nyhetssajten Vice som först tog upp det hela. Som exempel beskrevs att uthyrare ringt upp gäster och sagt att en vattenledning gått sönder i bostaden och istället erbjudit en alternativ övernattning. Denna blir på ett ”flophouse”, ett övernattningsställe som används av bland annat hemlösa. Efter det får personen inte tillbaka sina pengar då övernattningen tekniskt skett via Airbnb. Det skriver New York Post.



Vice identifierade 94 listningar i åtta olika städer där detta skett.



Airbnb lovar nu att gå igenom varenda en för att försäkra sig om att bostäderna verkligen existerar. Arbetet ska vara slutfört den 15 december nästa år. Aribnb väntas nästa år även ta klivet in på börsen, vilket kan vara en till anledning för att vilja reda upp problemet.

