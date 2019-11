Därför pumpar Ikea och H&M in miljarder i startupbolag

Ikea och H&M har pumpat in miljarder i riskkapitalsinvesteringar i hopp om att satsa på teknik och produkter som kan hjälpa dem ur den enorma omställning som just nu sker inom retail. De senaste åren har de två svenska jättarna satsat pengar på startups inom allt från fintech till återvinning, hållbarhet och mat, skriver Financial Times.

Både Ikea och H&M befinner sig just nu mitt i en av de största omställningarna i bolagens historia då konsumenterna i allt högre grad väljer att handla på nätet, samtidigt som man får konkurrens av stora e-handelsaktörer som Amazon och Alibaba.

Läs även: Nya turer i Ikeas stora omställning - inget nytt svenskt e-handelscenter

Ikeas Inga Group leder utvecklingen och har de senaste tre åren investerat drygt två miljarder i 21 bolag, inklusive möbeltillverkaren Oro Living, madrassåtervinningsbolaget RetourMatras och det indiska inredningsbolaget Livspace.

H&M å sin sida har satsat över en halv miljard i 16 bolag som jobbar med att ta fram mer hållbara sätt att tillverka kläder, som till exempel textilfärgningsbolaget Colorifix, liksom i fintechbolaget Klarna.

Läs även: Guldregn över svenska framtidstyget – H&M och Kappahl är med och investerar

H&M:s vd Karl-Johan Persson säger till Financial Times att hans riskkapitalinvesteringar redan varit goda affärer och att man verkligen tror att de kan hjälpa bolaget, särskilt de hållbarhetslösningar man satsat på.

”Det kommer inte att förändra oss nu, men i framtiden tror jag att det kommer att vara riktigt bra för världen, och förhoppningsvis även för bolaget. Jag tror att många av dagens konventionella material kommer att ersättas av de här hållbara materialen med en kvalitet och ett pris som är lika bra eller bättre.”

Ingkas vd Jesper Brodin berättar för Financial Times att Ingvar Kamprad hade avsatt en betydande summa pengar ”för en regnig dag”, pengar som mestadels investerats i obligationer men på sistone har man dessutom satsat både riskkapital och köpt upp vissa bolag. Till exempel köpte man nyligen fixartjänsten TaskRabbit och köksinstallatören Traemand.

Läs även: Ikea efter Ingvar – missnöje, maktkamper och panikåtgärder