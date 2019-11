Olycksplanet snart uppe i luften igen

Boeings olycksmodell 737 Max kommer med största sannolikhet att vara tillbaka i drift igen under första kvartalet 2020.

Boeings olycksmodell 737 Max kommer med största sannolikhet att vara tillbaka i drift igen under första kvartalet 2020, enligt ett uttalande från EU:s luftfartsverk EASA:s generaldirektör Patrick Ky, enligt Reuters.

EASA förväntar sig kunna ge ett godkännande av den storsäljande 737 Max under januari och därefter stötta förberedelserna för driftsättning via de nationella luftfartsmyndigheterna och flygbolagen under runt två månader, enligt generaldirektören.

”Om det finns några övningskrav och någon koordinering som behöver genomföras med EU-medlemsländer för att tillse att alla gör det på en gång så kommer detta att ta lite tid. Det är därför jag säger första kvartalet 2020”, sade EASA-chefen Patrick Ky.

EASA har tidigare gjort gällande att man inte kommer godkänna den omcertifieringsprocess som genomförs av luftfartsmyndigheten FAA i Boeings hemland USA blint, något som ställt krav på koordinering mellan myndigheterna.

Certifieringsprocessen där Boeingmodellen godkändes av den amerikanska myndigheten har fått rikligt med kritik. Det har framkommit att order getts om skyndsamma ledtider och att inspektioner gjorts för hastigt, vilket kan ha lett fram till att det autopilotsystem som misstänks ligga bakom olyckorna godkändes trots att det inte var säkert.

Ett av skälen bakom den skyndsamma processen var att konkurrenten Airbus färdigställt sin motsvarighet A330 Neo innan 737 Max.

Norwegian och Ryanair är några av de största enskilda beställarna av flygplansmodellen, som störtade två gånger inom loppet av fem månader och förolyckade 346 personer. Modellen stoppades efter den andra olyckan och flera flygbolag har varslat om stora kostnader för inställda avgångar och ersättningsplan som fått hyras in.

