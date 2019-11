Aktiekvartett med bästa köpläget enligt proffsen

Börsveckan rekommenderar köp av SBB, Hemfosa, Arjo och Dist IT i den senaste utgåvan.

Tidningen ger rådet avvakta för Elanders, Transcendent och Nibe.

Fastighetsbolaget SBB har ljusa utsikter för fortsatt stark expansion inom konjunkturstabila samhällsfastigheter och hyresrätter. Börsveckan är sammantaget positiva och behåller sitt köpråd för tolv månaders sikt.



Branschkollegan Hemfosa är också inriktade på samhällsfastigheter. Aktien är köpvärd till en värdering på knappt tolv gånger förvaltningsresultatet, bedömer tidningen som upprepar sitt köpråd.



Elanders ledning jobbar hårt med att höja lönsamheten och förbättra kassaflödet, trots att bolaget inte får någon draghjälp av marknaden. Aktien värderas lågt, men Börsveckan tror att lågkonjunkturen kommer bromsa in förbättringsarbetet. Tidningens råd blir att avvakta.



Medicinteknikbolaget Arjos pusselbitar faller på plats. Lönsamheten går åt rätt håll, men det finns fortfarande behov av effektiviseringar. Börsveckan höjer sin rekommendation till köp.



Konsultfirman Transcendent, en nykomling på First North, fokuserar på bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Tidningen lockas inte av aktien utan väljer att avvakta.



Dist IT:s delårsrapport för det tredje kvartalet blev en riktig kalldusch för aktieägarna. Börsveckan anser att bolaget förtjänar en ny chans och upprepar sitt köpråd för aktien.



Värmeteknikbolaget Nibe har en fenomenal historik kryddad med löpande bra förvärv, vilket har resulterat i en hög värdering som inte lämnar utrymme för besvikelser. Tidningen lämnar rådet avvakta.