Klädjätten utreds för redovisningsfiffel och sänker prognos - aktien rasar

Sportklädestillverkaren Under Armour, som har svenske Patrik Frisk som operativ chef (COO) och tillträdande vd, är under utredning av federala myndigheter avseende bolagets redovisning.

Sportklädestillverkaren Under Armours aktie rasade med 15 procent i den amerikanska förhandlen på måndagen efter att bolaget offentliggjort en federal utredning om redovisningsrutiner och därefter sänkt guidningen för årets försäljningstillväxt till 2 procent, från tidigare intervall om en ökning på 3-4 procent.

Under Armours rapport för tredje kvartalet kom i sig in bättre än väntat, men det hjälpte föga givet prognossänkningen och den övriga uppmärksamheten kring bolagets redovisning.

Nettofallet i aktien var dock noll, då redovisningsutredningen orsakat stora kursfall redan i den tidiga förhandeln.

Utöver en lägre omsättningstillväxt spår Under Armour att vinsten per aktie kommer komma in på 34 cent, i linje med förväntan, efter att marginalerna förbättrats något jämfört med vad som varit förväntat.

Omsättningen i tredje kvartalet kom in på 1,4 miljarder dollar, en minskning med 1 procent från i fjol men i linje med förväntat.

Under Armour har svenske Patrik Frisk som operativ chef (COO) och tillträdande vd. Bolaget bekräftade under morgonen att federala myndigheter utreder bolagets redovisning, något som Dow Jones rapporterat om. Både USA:s finansinspektion SEC och justitiedepartementet DOJ har utrett klädmärket sedan 2017.

Anklagelserna gör gällande att bolaget flyttat försäljningssiffror mellan kvartal för att affärerna skulle se ut att vara stabilare än de egentligen var, enligt Dow Jones källor. Bolaget har tappat försäljning de senaste åren och tyngts av ökade lager.

Börsutvecklingen har det senaste tiden varit svag för Under Armour. Aktiekursen rasade med 30 procent till följd av att andra kvartalets omsättning missat rejält och bolaget kommunicerat en kraftigt sänkt försäljningsprognos för Nordamerika. Under Armour har dessutom det senaste året slitit för att återfå förtroendet efter en skandal innehållande en hoper toppchefer som betalat strippklubbsbesök med företagspengar.

Grundaren och vd:n Kevin Plank aviserade i oktober att han ämnar lämna koncernchefsposten till förmån för just Patrik Frisk, som tar över den 1 januari 2020.