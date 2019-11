Alibabas blixtsnabba tillväxt fortsätter – växte 40 procent

Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba redovisade på fredagen siffror som var starkare än väntat på samtliga rader i resultaträkningen - ett faktum som vittnar om att konsumtionen håller sig stark trots den märkbara makroekonomiska avmattningen i ett Kina tyngt av handelskrig med USA.

Alibabas omsättning växte med 40 procent till 119 miljarder yuan i delåret som avslutades sista september. Analytikerna hade enligt Bloomberg News konsensusestimat räknat med 117 miljarder yuan. Det kan ställas i ljuset av att industrisiffror varslat om att lågkonjunkturen rycker allt närmare alltmedan en lösning i den handelspolitiska striden med USA sett ut att ligga allt längre fjärran.



Konsumenterna har dock visat motståndskraft, givet att Alibaba stod för runt hälften av hela den kinesiska detaljhandelskonsumtionen i fjol, en konsumtion som i allt högre grad flyttat ut på internet.



Alibabas tillväxt är av allt att döma fortsatt blixtsnabb, dessutom med ett kvartal i vardande där en av de viktigaste handelsdagarna väntar - shoppingjippot ”Singles day” - som år efter år slagit rekord för en enskild handelsdag.



Dessutom ser november ut att bli tidpunkten för en sekundär börsnotering av bolagets aktier på Hongkongbörsen. Likviden som inhämtas därifrån ska nyttjas för nya satsningar på att nå ut ännu bredare i Kina och på ny innovation.



E-handeln är dock inte enda benet Alibaba står på. Bolaget, som fyllde 20 år i september, genomför fortsatt kraftiga investeringar i molntjänster. Datacenterintäkterna steg till motsvarande 13 miljarder kronor - också det ett kvartalsrekord.



Hittills i år är Alibabas aktie upp med 29 procent på New York-börsen, inför fredagens öppning, klart mer än närmaste rivalen Tencent som stigit blott 2 procent trots en global börshausse. Alibabas aktie steg knappt 1,5 procent i den tidiga förhandeln.



Resultatökningen fick stöd av ”lyckade satsningar inom dagligvarusegmentet och en tjänst för personliga shoppingrekommendationer till konsumenter”, framhåller Alibaba i delårsrapporten.



Alibabas justerade resultat per aktie kom in på 13:10 yuan i kvartalet. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 10:66 yuan per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.



Försäljningen uppgick till 119 miljarder yuan. Väntat var en försäljning på knappt 117 miljarder yuan, enligt Bloombergs prognossammanställning.



Läs även: Alibaba blockerar 300 miljoner intrångsförsök – varje dag