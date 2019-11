Stark tillväxt för Kinneviksägda Zalando – ökar försäljning med 27%

Den Kinnevikdelägda nätmodehandlaren Zalando omsatte 1.521 miljoner euro under årets tredje kvartal, motsvarande en försäljningstillväxt på 26,7 procent.

Snittestimatet av 16 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på en omsättning på 1.501 miljoner euro och en försäljningstillväxt på 25,1 procent.

Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 6,3 miljoner euro. Analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på -6,4 miljoner euro.

Kinnevik äger 25,8 procent av aktierna i Zalando.

"2019 har varit ett mycket framgångsrikt år för oss hittills. Vi hade ett starkt tredje kvartal med mer aktiva kunder som allt mer ofta letar efter inspiration på Zalando. Vi växer i hög takt i alla regioner", kommenterar finanschef David Schröder i rapporten

Zalando upprepar sin prognos om att öka GMV-försäljningen ("gross merchandise value") helåret 2019 med mellan 20 och 25 procent och att intäktstillväxten ska ligga i den lägre delen av samma intervall.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Bolaget upprepar vidare målsättning att det justerade rörelseresultatet ska bli i den övre delen av intervallet 175-225 miljoner euro helåret 2019.

Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning av 18 analytikers estimat låg inför rapporten på en intäktstillväxt på 19,8 procent och ett justerat rörelseresultat på 215 miljoner euro för helåret 2019.

Zalando upprepar att capex väntas ligga omkring 300 miljoner euro för helåret.

Zalandos antal aktiva kunder ökade till 29,5 miljoner under det tredje kvartalet 2019, en uppgång med 17,5 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Under samma period ökade sajtbesöken med drygt 37 procent till att för första gången nå över 1 miljard besök under ett enskilt kvartal. Av sajtbesöken kom cirka 85 procent från mobila enheter.

Antalet order i kvartalet steg med drygt 25 procent till 34,7 miljoner order. Snittorder per aktiv kunde ökade med nästan 8 procent under andra kvartalet medan snittkorgens storlek minskade med 2 procent.

