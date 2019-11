Så mycket kostar Twitters nej till Trumps kampanj

Twitters beslut att förbjuda all politisk annonsering kommer att kosta bolaget 10 miljoner dollar i uteblivna intäkter från Trump-kampanjen.

Det meddelade en talesperson för den amerikanska presidentens kampanj, rapporterade Bloomberg News.

Donald Trump har över 66,4 miljoner följare på Twitter.

All politisk annonsering på Twitter kommer att försvinna globalt från den 22 november, på grund av all uppmärksamhet runt vilseledande politisk information på nätet.

”Vi anser att politisk räckvidd ska förtjänas, inte köpas”, twittrade vd Jack Dorsey. Han gav även fler anledningar till beslutet.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

”Även om internetannonsering är oerhört kraftfull och mycket effektiv för kommersiella annonsörer, medför denna makt betydande risker för politik, där den kan användas för att påverka röster och miljoner liv”, skriver Jack Dorsey som en motivering.

While internet advertising is incredibly powerful and very effective for commercial advertisers, that power brings significant risks to politics, where it can be used to influence votes to affect the lives of millions.