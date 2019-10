Stockholmsbörsen vänder uppåt  – skogsjätten SCA och Hexagon rusar på rapporter

Stockholmsbörsen hade vid lunchtid vänt upp efter att ha inlett onsdagen med en lättare nedgång. Till vinnarna hörde rapporterande SCA och Hexagon medan bankerna pressades.

Storbolagsindexet OMXS30 var strax för klockan 13 upp 0,4 procent till 1.749. Aktier för 7,5 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Bland de europeiska börserna var utvecklingen blandad runt oförändrade nivåer.

Skogsbolaget SCA höjdes cirka 4 procent efter en kvartalsrapport som överträffade analytikernas förväntningar. Ebitda-marginalen inkom vid 27,4 procent jämfört med väntade 24,6 procent. I samband med rapporten höjdes även värderingen skogsinnehavet till 63 till 67 miljarder kronor från att tidigare ha varit 34 miljarder kronor.

Högt upp placerade sig även SCA:s avknoppning, hygienbolaget Essity som avancerade 1,8 procent.

Hexagons rapport uppvisade inga större avvikelser gentemot analytikernas förväntningar. Nettoresultatet inkom en procent över förväntningarna enligt Infront Datas konsensus. Aktien stärktes med över 5 procent.

I motsatt riktning gick storbankerna Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea som alla var ned med 0,8-1,5 procent.

Fordonsunderleverantören Veoneer var upp 6 procent efter att ha tecknat ett avtal om att sälja sin 51-procentiga andel i Veoneer Nissin Brake Systems till Nissin-Kogyo och Honda. Försäljningspriset är 176 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Ratos steg 5,4 procent. Investmentbolagets portföljbolag Aibel, verksamt inom olje- och gasservice, har tilldelats vad Ratos betecknar som "ett större offshore wind-kontrakt" från ett konsortium bestående av SSE Renewables och Equinor. Termen "större kontrakt" avser avtal som har ett värde överstigande 2,5 miljarder norska kronor, förtydligar Ratos i sitt pressmeddelande.

Morgonens raket var First North-bolaget Impact Coatings, verksamt inom så kallad PVD-beläggning. Aktien rusade upp 65 procent sedan bolaget tecknat ett utvecklingsavtal med sydkoreanska Hyundai, som köper 10 procent av bolaget via en emission till kurs 7:00 kronor per aktie. Impact-aktien har gått starkt under den senaste tiden och sedan den 16 oktober är aktien upp närmare 150 procent.

Bland de övriga bolag som rapporterat på morgonen sjönk specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö 7 procent efter att ha bommat analytikernas förväntningar avseende rörelseresultatet.

Även FM Mattsson, som bland annat tillverkar vattenkranar, backade knappt 4 procent, trots att vinsten ökade i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade omsättningen med 21,3 procent.

Gamingbolaget Starbreeze fortsatte att klättra och steg över 8 procent. De senaste fyra dagarna summeras nu uppgången till en bit under 80 procent.

Uppåt var det också för flygbolaget SAS som steg 9,5 procent. Flygbolaget har fått en höjd rekommendation från Nordea till köp från tidigare behåll.