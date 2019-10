Nu friar lyxkonglomeratet till Tiffany & Company

Det franska lyxkonglomeratet LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton överväger att lägga ett bud på den anrika juvelerarkedjan Tiffany & Company på cirka 120 dollar kontant per aktie.

Det rapporterade The Wall Street Journal i lördags med hänvisning till personer med insyn i frågan.



Friaren ska under de senaste veckorna ha skickat ett brev till Tiffany om det möjliga budet som skulle värdera Tiffany till närmare 14,5 miljarder dollar.



Priset 120 dollar per aktie skulle innebära en budpremie på cirka 22 procent jämfört med fredagens stängningskurs för Tiffany-aktien vid 98:55 dollar. När brevet formulerades ska budpremien har varit högre än så.



De två företagen uppges inte föra samtal, men Tiffany förväntas förbereda ett svar, uppger några av källorna enligt tidningen. Enligt en av källorna behöver LVMH betala mer än 120 dollar per aktie om företaget vill få till en affär.



