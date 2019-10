Snart kan Impossible Foods fejkburgare komma till Europa

Impossible Foods har skickat in en ansökan till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Beyond Meat-konkurrenten Impossible Foods har skickat in en ansökan till EU som antyder att företaget vill in på den europeiska marknaden.

Ansökan handlar om auktorisering för att använda sojabaserat hemoglobin i EU. Det visar publika dokument som CNBC tagit del av från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Sojabaserat hemoglobin produceras från genetiskt modifierad jäst och kallas också för "heme". Impossible Foods använder det sojabaserade hemoglobinet för att säkerställa att fejkköttet smakar som riktigt kött.

EU har ett omfattande och strikt regelverk för genetiskt modifierad mat och livsmedel. Ansökan kommer därför sannolikt att dröja innan den eventuellt blir godkänd.

