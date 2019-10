Sista trailern släppt för Star Wars – rekordmånga biljetter sålda första timmen

Star Wars: The Rise of Skywalker har svensk premiär den 18 december.

Walt Disney och Lucasfilm lade under natten ut den sista trailern till den tredje och avslutande filmen i den senaste Star Wars-trilogin.

Star Wars: The Rise of Skywalker får svensk biopremiär den 18 december och biljetterna har nu släppts. Filmen regisseras av JJ Abrams som också stod bakom Star Wars: The Force Awakens.

I USA slog Rise of Skywalker rekord i antalet sålda biljetter första timmen. Det såldes 45 procent fler biljetter på Atom Tickets jämfört med Avengers: Endgame som gick upp på bio tidigare i år.