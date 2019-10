Här är 8 tecken på att världen är designad för män

Svaret på varför det tog så lång tid att uppnå denna milstolpe är olika beroende på vem du frågar. Tidigare har en NASA-officer insinuerat att den kvinnliga fysiken är annorlunda än mäns och att det därför är svårare för dem att klara av rymdpromenader. En helt annan faktor kan vara hur rymddräkterna är designade, skriver The Verge.



Dagens rymddräkter är mästerliga konstverk skapade av ingenjörer. De är som små rymdskepp för den mänskliga kroppen, som om en liten del av jordens atmosfär omfamnar en person medan den vistas i rymden.



Dräkten behöver vara flexibel så att personen kan röra sig, men den behöver också vara stark nog för stänga inne den gas som krävs för att överleva i det som annars är vakuum.



Rymddräkten har länge varit designad för den manliga fysiken, både på grund av tekniska hinder och det faktum att NASA:s astronauter nästan alltid varit män. Enligt David Newman, tidigare biträdande administratör hos NASA, är det viktigare att vara vältränad än att ha en viss fysik.



En av de främsta orsakerna som hindrar kvinnor att utföra rymdpromenader är bristen på rymddräkter som passar dem. De nuvarande rymddräkterna på ISS skapades på 1970-talet och har varit desamma sedan dess.



Av de över 200 rymdpromenader som skett, har 15 gjorts av kvinnor.



Det är inte bara rymddräkten som designats för den manliga fysiken, här är 7 andra innovationer som brister i jämställdhet kring design.



”Vi är så vana att tänka på mannen som default och kvinnan som en sorts nisch”, säger journalisten och författaren av Invisible Woman, Caroline Criado Perez.



Från polisvästar som inte passar kring kvinnans byst, till kängor som inte passar hennes fötter, Caroline Criado Perez menar att listan där den genomsnittliga kvinnan är en utstickare kan göras oändlig.



”Detta sker om och om igen när det kommer till design”



1. Dockor för hjärt- och lungräddning

Män har 23 procent större chans till överlevnad än kvinnor när det kommer till räddning i det publika. Data pekar på att folk är mer obekväma med att utföra hjärt-och lungräddning på en kvinna de inte känner, eftersom de behöver röra hennes byst. Detta kan lösas med dockor som har byst och liknar kvinnor, skriver BBC.



2. Kvinnliga krockdockor

Än idag är den kvinnliga krockdockan utformad som den manliga fast i mindre skala, och ger därför inte korrekt information om hur en bilkrock påverkar den kvinnliga kroppen.



En studie utförd 2011 av University of Virginia Center for Applied Biomechanics, visar att kvinnor som är involverade i bilkrascher löper 47 procent större risk för svåra skador än deras manliga motparter, och 71 procent större sannolikhet till måttliga skador.



”I EU är det bara ett av fem reglerande tester som specificerar att du måste använda en kvinnlig krockdocka och detta enbart i passagerarsätet”, säger Caroline Criado Perez.



Hon menar att industrin har vet om att de måste adressera problemet men att de inte har gjort detta på ett sätt som reflekterar det faktum att kvinnor utgör 50 procent av befolkningen

3. Smartphones

Från appar, till den faktiska storleken på mobiler - många designval görs med mannen i åtanke. Kvinnans händer är mindre, vilket kan bli ett problem när mobilskärmarna fortsätter att växa.



Att smsa med en hand på en större telefon kan vara svårt eller omöjligt för kvinnor.



4. Prylar skapta för one-size som passar män

1998 skrev en pianist vid namn Christopher Donison att ”man kan dela in världen i två delar”, de med större händer och de med mindre. Christopher Donison hade själv små händer och kämpade med den traditionella klaviaturen på pianon - och det problemet existerar även för kvinnor.



5. Sportkläder

När ett amerikanskt basketproffs, Stephen Curry, designade en skolinje för barn förra året, gällde det enbart skor för pojkar. En nioårig flicka skev till sportstjärnan om problemet och att flickor också kan vilja ha på sig skorna.



6. Kontorsmiljöer

Den kvinnliga metabolismen kan vara upp till 35 procent lägre än den manliga, vilket resulterar i fem grader i preferensskillnad kring temperatur. Detta framgår i The Guardian.



7. Röstigenkänning

I en studie från Washington University år 2016, visade Rachel Tatman att Googles röstigenkänning hade ett manligt bias. Mjukvaran hade 70 procent högre sannolikhet att känna igen och tolka manligt tal.



Läs även: Volvo Cars vd: ”Att jobba på en skyddad marknad – ett monopol med bara män – gynnar självklart mig som man”