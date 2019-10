Stockholmsbörsen: Bioarctic tokrusar  – SKF dyker efter rapport

Stockholmsbörsen handlades något högre på tisdagen och tendensen påminde om utvecklingen på flera av kontinentens ledande börser.

Husqvarna och Saab var båda aktuella med rapporter, men aktierna gick åt skilda håll - Saab lyfte, medan Husqvarna bet i gräset. Dagens tyngsta rapport, SKF, blev en besvikelse för marknaden.

Omkring klockan 14.10 hade OMXS30 stigit 0,2 procent till 1.728 och aktier för 11,0 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. Bland sektorerna var telekom och dagligvaror vinnare, medan sällanköpsvaror och råvaror noterades på minus.

Bäst inom OMXS30 gick Tele2, som inhöstade en höjd rekommendation till övervikt från JP Morgan och dessutom en höjd riktkurs från HSBC till 158 kronor, från 142. Aktien klättrade 2,7 procent till 143:85 kronor och teleoperatören drog i någon mån även med sig Telia, som handlades upp 0,8 procent.

Även Volvo fick stöd av en höjd riktkurs, i detta fall av RBC till 162 kronor från tidigare 146. Aktien var upp 1,1 procent till 146:65 kronor.

SKF, som var tisdagens huvudnummer på rapportfronten, dök brant när rapporten kom vid lunchtid. Rörelseresultatet var i linje med förväntningarna, men tillväxten var ännu svagare än befarat: analytikerna hade i snitt räknat med en organisk tillväxt på -2,7 procent för kvartalet, men utfallet blev hela -3,0. SKF spådde också en lägre efterfrågan för koncernen som helhet under fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol. Aktien tappade 3,5 procent.

Försvarskoncernen Saab lyfte däremot 3,6 procent sedan både kvartalsförsäljningen och vinsten kommit in en bra bit ovanför analytikernas förväntningar. Förutom kvartalets stora händelser, som den första Gripenleveransen till Brasilien och ordern från den finländska marinen, underströk bolagets avgående vd Håkan Buskhe för Nyhetsbyrån Direkt att Saab även har en underliggande stark tillväxt även på mindre och medelstora order.

Beijer Ref lyfte 8,3 procent på sin rapport. Bolaget visade upp en organisk tillväxt på drygt 5 procent medan rörelseresultatet ökade med knappt 6 procent.

Trädgårdsvårdsbolaget Husqvarna backade 4,9 procent, trots att bolagets normalt säsongssvaga tredje kvartal innehöll en omsättning över förväntan. Rörelsevinsten nådde dock inte upp till analytikernas förhandstips.

En annan rapportförlorare var massatillverkaren Rottneros. Aktien föll 11,7 procent sedan rörelseresultat mer än halverats till 54 miljoner kronor under tredje kvartalet, på grund av lägre massapriser och höga priser på insatsvaror.

En våldsam kursrusning blev det för Bioarctic, som stack iväg hela 53,5 procent på nyheten om att amerikanska Biogen meddelat att de ansöker om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten aducanumab vid behandling av alzheimers sjukdom. Bioarctic utvecklar den till aducanumab konkurrerande kandidaten Ban 2401, som i likhet med aducanumab riktar in sig på det som kallas amyloid-beta. Ett annat svenskt alzheimerspecialiserat bolag, Alzinova, lyfte 34 procent.

Sportutrustningsföretaget Sportamore lyfte 14 procent och kontraktstillverkaren Note steg 2,9 procent sedan bolagen visat upp sina kvartalssiffror.

Livekasinoleverantören Evolution Gaming har tecknat avtal med Flutter Entertainments kända varumärken Paddy Power och Betfair, vilket fick aktien att handlas upp 6,8 procent.

Forskningsbolaget Idogen har bedömt att ytterligare belopp från EU-projektet Horizon kommer att betalas ut, vilket gör att bolagets likvida medel räcker till början av 2021 och att projektet inom Horizon 2020 bedöms kunna slutföras. Aktien avancerade 5,7 procent.

Qliro Group, som på måndagskvällen meddelade att det avser notera dotterbolaget Qliro (tidigare kallat Qliro Financial Service), på börsens huvudlista under första halvåret 2020, visade att klart lägre rörelseresultat före av- och nedskrivningar för det tredje kvartalet. Dotterbolaget Nellys resultat försämrades kraftigt under kvartalet då nätmodehandlarens vinst krympte 78 procent - enligt bolaget på grund av lägre marginaler i en svag marknad. Qliro föll nära 10 procent.

Även fastighetsbolaget Wallenstam gick söderut efter sin rapport, trots ett ökat förvaltningsresultat och högre hyresintäkter. Bolagets vd Hans Wallenstam noterade i rapporten att "vi kan ana en annalkanda lågkonjunktur" och att räntan sannolikt kommer att ligga kvar på en "mycket låg nivå under lång tid". Aktien backade 3,3 procent.

Oljebolaget Enquest har stängt sin plattform Thistle i Nordsjön efter att ha gjort en "strukturell inspektion" under ytan. Bolaget har med helikopter evakuerat plattformen genom att föra 115 personer därifrån. Aktien sjönk 3,6 procent.

En annan förlorare var konsultmäklaren Ework, som var ned 6,3 procent trots att såväl resultatet som omsättningen för det tredje kvartalet var något bättre än för samma kvartal i fjol.

Medicinteknikbolaget Q-linea har senarelagt starten för de planerade kliniska studierna i USA och Europa med bolagets produkt Astar till det andra halvåret 2020. Aktien föll nästan 10 procent.

Ännu svartare var det dock för Arocell, som rasade hela 40 procent till 1:75 kronor. Biokemibolaget ska göra både en företrädesemission och en riktad emission, som tillsammans enligt planerna ska tillföra bolaget drygt 54 miljoner kronor. Teckningskursen i emissionerna har satts till 1:50 kronor.

Transcendent, som är verksamt inom riskhantering och regelefterlevnad för bolag, gjorde debut på First North på tisdagen. Aktien fick ett svalt mottagande och handlades till 27:99 kronor, nästan 10 procent lägre än teckningskursens 31 kronor.

