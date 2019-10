13 böcker alla högpresterare borde läsa

Läsning är en daglig rutin som utövas av många högpresterare - bland annat Bill Gates och Warren Buffett delar ofta med sig av sina lästips, skriver Business Insider.

Här är 13 rekommenderade titlar att spana in om du letar efter nästa sköna läsupplevelse:

1. "The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups" av Daniel Coyle

Det här är inte din typiska, motiverande självhjälpsbok. Istället förklarar den hur man som chef kan skapa och upprätthålla en sund jobbkultur. Många entreprenörer och chefer är duktiga på att motivera sig själva, men att fostra motivation i en hel organisation är ofta mycket svårare. Daniel Coyle identifierar tre viktiga faktorer i att skapa framgångsrika jobbmiljöer: att bygga säkerhet, visa sårbarhet och etablera syfte.

2. "The Daily Stoic: 366 Meditations on Wisdom, Perseverance, and the Art of Living" av Ryan Holiday och Stephan Hanselman

"De mest värdefulla böckerna jag har läst i mitt liv är de som har hjälpt mig forma principerna som ligger till grund för hur jag lever mitt liv, snarare än praktiska råd inom business. Den här boken är en perfekt guide till Stoicismen, en inriktning inom filosofin som i grund och botten lär dig att minimera negativa känslor i ditt liv och att maximera tacksamhet och glädje", säger Cathal Berragan på The Social Chain till Business Insider.

3. "Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less" av Greg McKeown

"Det finns så många distraktioner inom business idag - så många som försöker övertyga dig om att du måste ha eller göra nästa stora sak för att ta ditt företag till nästa nivå. Det är viktigt att sådana människor och taktiker inte distraherar dig från det som faktiskt funkar. Den här boken är en viktig påminnelse om att det mest grundläggande inom business fortfarande håller, och till och med funkar bra om du är fokuserad", säger Chris Dominello på Reliefband Technologies.

4. "The Hard Thing About Hard Things" av Ben Horowitz

"Alla som har startat företag eller som funderar på att göra det måste läsa den här boken. Startups är inte för de veka och Ben Horowitz beskriver väl de personliga och professionella uppoffringar som kan komma med företagande. Han förklarar att startups är krångliga, för med sig misstag och nära-döden-upplevelser där man ibland inte ens är säker på att man klarar av att ta ut en lön", säger Patrick O'Leary på Boostr.

5. "The Road Less Stupid" av Keith J. Cunningham

"Många bär på stora idéer, men ibland är de största framgångarna misstagen vi inte gör. Cunninghams bok är full av insiktsfulla koncept och jag har sett påtagliga resultat från förvånansvärt enkla sådana - ta dig tid att tänka varje dag för att få fram de variabler och konsekvenser i din plan som hjälper dig undvika att begå misstag", säger Avi Weintraub på Tiger 21.

6. "Feck Perfuction" av James Victore

Boken uppmanar till handling snarare än perfektion och belyser det faktum att mycket i livet är karaktärsprövande. Från hinder som du möter, till rädsla du känner eller nejsägare.

7. "The 5 a.m. Club" by Robin Sharma

I den här självhjälpsboken skriver författaren till populära "Munken som sålde sin ferrari" om hur man tar kontroll över sina morgnar och gör det mesta av dem. Boken ger praktiska råd om hur du kan använda morgnar för att låsa upp din fulla potential.

8. "The Art of War" av Sun Tzu

"Boken håller sig långt bort från dogman, principer eller ideologier, istället är syftet med boken att ge läsare den information de behöver för att vinna. Å ena sidan är boken en bra manual för chefer, som guidar ledare till ödmjukhet, integritet och rättvisa. Å andra sidan erbjuder boken nycklar till intelligens, observationer och analys av olika situationer så att ledare kan handla på rätt sätt."

9. "Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies" av Reid Hoffman and Chris Yeh

Boken återberättar framgångssagorna bakom bolag som Facebook, Netflix och Airbnb. Verktygen för att få igång riktig "Blitzscaling" är rätt affärsmodeller, rätt anställda, en kultur som utvecklas och bra balans mellan ansvar och fart.

10. "Leveling the Playing Field: A Guide to Successful Business Development Transactions for Private and Small Public Life Science Companies" av Larry Horowitz and Larry Ellberger

En kort bok som tar guidar dig till en stegvis analys av hur man ska bemöta förhandlingar, auktioner och utvecklingstransaktioner.

"Båda författarna har otroligt mycket erfarenhet och delar med sig av den på ett rakt och ärligt sätt."

11. "Grit: The Power of Passion and Perseverance" av Angela Duckworth

"Det här en bok du måste läsa för att inse att uthållighet förmodligen är den viktigaste faktorn i lyckas både i business och i livet, och att uthållighet kan vara viktigare än naturlig talang. Författaren illustrerar genom många exempel hur kraften i intressen, passion och uthållighet för människor och idéer framåt", säger Paul McKoul på The Center For Innovative Gyn Care.

"Grit handlar om hur du hanterar att slås ner igen och igen, och hur framgång nås genom att lära av sina misstag."

12. "Alchemy" av Rory Sutherland

"Vi tränas i att fokusera på data och det logiska, och 'Alchemy' argumenterar starkt för irrationalitet. Jag tror att alla, inklusive jag själv, skulle behöva en påminnelse om att att ställa dumma frågor, omvärdera gamla idéer och försöka skapa lite magi, kan leda till oanade lösningar till några av våra svåraste problem."

13. "Start with Why" av Simon Sinek

I boken skriver Simon Sinek om att folk sällan köper vad du gör, utan snarare varför du gör det.

