Vd:n för amerikanska private equity-jätten: Osannolikt med lågkonjunktur just nu

Startskottet för finanskrisen 2008 brann av när amerikanska investmentbanken Lehman Brothers med anor sedan 1850 föll samman som ett korthus.

Krisen spred sig sedan snabbt över världen till en av de värsta recessionerna sedan Den Stora Depressionen 1929.



Tvärtemot många förståsigpåare hävdar nu grundaren och vd:n för private equity-jätten Blackstone, Stephan A. Schwarzman, att han inte ser några tecken på att en lågkonjunktur står för dörren i USA just nu.



Med med investerade tillgångar på drygt 500 miljarder dollar i några av världens mäktigaste bolag vet han vad vad han talar om.



Dessutom har han precis gett ut boken ”What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence” där han har identifierat en rad enkla regler för att upptäcka om en lågkonjunktur är på ingång.



Dessa stavas arbetsmarknad, räntor och konsumtion.



För trots den inbromsade amerikanska ekonomin samt landets pågående handelskrig med Kina anser han att den starka arbetsmarknaden, de låga räntorna och den hälsosamma amerikanska konsumtionen gör att USA håller lågkonjunkturen stången.



”Det är osannolikt (Red:s anm: med en lågkonjunktur) just nu, men det innebär inte att vi inte kan få se lägre tillväxttakt”, säger han till Fortune.



Fortsätter konsumenternas inköp att växa håller konjunkturen i sig, enligt Stephen A. Schwarzman.



Men även om det sker kan 4-procentig eller rentav 3-procentig tillväxt visa sig bli en rejäl utmaning framöver.



Stephen Schwarzman anser också att även om USA och Kina inte löser meningsskiljaktigheterna och avslutar det pågående handelskriget riskerar det att ge en inbromsande effekt på tillväxten hos världsekonomin.



Efter att ha grundat Kinas motsvarighet till Rhodes Scholarship – stipendium till Oxford-doktorander, Schwarzman Scholarship, är han ytterst väl insatt i hur såväl regeringstjänstemän som företagsledare i Mittens Rike tänker.



Det gör också att han redan nu kan ge en inblick i vad man kan förvänta sig av förhandlingarna mellan president Donald Trump och Kinas ledare i oktober.



”Deras (Red:s anm. Kinas) perspektiv är att man vill öppna upp, men enligt deras planering, inte er”, säger Stephen Schwarzman till Fortune.



