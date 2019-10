Juncker och Johnson överens: Brexitavtal är klart

Den irländska tv-kanalen RTE rapporterar att ett brexitavtal är klart, rapporterar Bloomberg News.

Liknande besked kommer i en rad Twitter-meddelanden från andra brittiska och europeiska journalister, och enligt Daily Telegraph ska nordirländska DUP nu ha accepterat avtalet.

Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bekräftar att EU och Storbritannien har nått ett avtal.

"När det finns en vilja så finns det ett avtal, vi har ett! Det är en rättvis och balanserad uppgörelse för EU och för Storbritannien och det är ett bevis för vår strävan att hitta lösningar. Jag rekommenderar att Europeiska rådet omfamnar detta avtal", twittrar Juncker.

Premiärminister Boris Johnson twittrar att de nått ett avtal som återtar kontrollen, och att parlamentet på lördag bör få brexit gjort så att de kan gå vidare till andra prioriterade frågor.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9