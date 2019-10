Avanza och Ericsson rusar på rapportsläpp – men Telia faller

Stockholmsbörsen öppnar strax över nollstrecket på torsdagen, efter att rapportsäsongen rullat i gång på allvar med flera bolag i telesektorerna. Samtidigt tyngs sentiment av brexitmanglandet, som stötte på nya bekymmer under morgonen. Ericsson klättrar kraftigt uppåt med 5 procent vid öppning, medan Telia faller 5 procent.

Vid 8.30-tiden handlades IG Markets OMXS30-termin 0,1 procent upp, medan tyska DAX indikerades backa med 0,4 procent. FTSE såg ut att gå mot positiv öppning, runt 0,2 procent högre, trots tyngande besked från brexitprocessen.

Nordirländska DUP, som är stödparti åt premiärminister Boris Johnsons Tory-parti, ser fortsatt problem med det nuvarande förslaget till brexitavtal, vad gäller tullar och parlamentets godkännande. Det behövs också förtydliganden i momsfrågan, enligt ett Twitterinlägg.

Telesektorernas tungviktare öppnade böckerna under morgonen. Ericssons höjda försäljningsmål för 2020 spås sätta färg i kursen. Även rapporten i sig kom in starkare än väntat, under morgonen. Ericssons nya guidning lyder en omsättning på 230-240 miljarder kronor, upp från 210-220 miljarder nästa år. Målet för rörelsemarginalen står fast på mer än 10 procent. Marginalmål för 2022 höjdes dock till 12-14 procent från "mer än 12 procent".

Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor (väntat 5), den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (väntat 8,9 procent) och den justerade bruttomarginalen var 37,8 procent (väntat 37,1 procent). Det rapporterade rörelseresultat, där engångsposter ingår, blev -4,2 miljarder kronor (väntat -8,1).

Vd Börje Ekholm talade om en positiv trend i verksamheten och lyfte särskilt fram 5G som även utvecklas starkare än vad Ericsson själva hade förväntat.

"Vår verksamhet inom Sakernas internet växer nästan dubbelt så snabbt som den uppskattade årliga marknadstillväxten på 20-25%", skriver vd i delårsrapporten och framhåller vidare att bolaget bedömer att Kina blir största 5G-marknaden med utbyggnad som väntas ta fart inom en "nära framtid".

Teleoperatörerna Telia och Tele2 redovisade båda bättre än väntat. Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 8.268 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (väntat 8.109), framgår det av delårsrapporten. Ebitda-marginalen uppgick till 39,0 procent. Här var 37,7 procent väntat. Nettoomsättningen blev 21.180 miljoner kronor, mot snittestimatet på 21.535 miljoner kronor. Utsikterna för 2019 lämnas oförändrad.

Tele2:s justerade rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 2.783 miljoner kronor (väntat 2.709). Ebitda-marginalen på justerad bas blev 40,6 procent, mot snittestimatet på 40,0 procent. Försäljningen uppgick till 6.852 miljoner kronor för perioden (väntat 6.774). Även Tele2 upprepar resultatprognosen för året, men capex-prognosen justeras ner till 2,3-2,6 miljarder kronor (2,6-2,9).

Även Avanza släppte rapport - och rusar 10 procent. Nätbanken redovisade ett nettoresultat på 138 miljoner kronor (väntat 128 enligt Bloomberg News). De totala intäkterna uppgick till 313 miljoner kronor (väntat 300). Rörelsens intäkter ökade med 17 procent i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Andra rapportbolag var Proact, Nederman, Briox, Vitec och norska PGS.

Märkbart i övrigt var fintechbolaget Quickbit, som hjälper e-handlare att ta betalt via kryptovalutor, att man ingått avsiktsförklaring med det svenska fintechbolaget Intergiro om utgivning av fysiska och virtuella Visa och Mastercard kort.

På rekommendationsfronten har Affärsvärlden rekommenderat köp för Intrum och Scandi Standard, vänta med Thule och sälj Catena. Autoliv har sänkts till behåll från köp av Nordea. Lundin Minings riktkurs har sänkts av Goldman Sachs.

Oljepriset handlades omkring 1 procent lägre. De amerikanska lagren av råolja ökade med 10,5 miljoner fat under föregående vecka, enligt API. Även bas- och ädelmetaller hade dragning nedåt.