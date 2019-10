Italien vill se ”webbskatt” – kan fylla statskassan med miljardbelopp

Italiens regering föreslår i utkastet till budgeten för 2020 en skatt på globala teknologibolag som Facebook, Google och Apple om 3 procent av bolagens omsättning i landet, framgår av ett regeringsuttalande.

Den nya ”webbskatten” i Italien, som är euroområdets tredje största ekonomi, ska gälla för bolag med en global omsättning om minst 750 miljoner euro och en italiensk omsättning på minst 5,5 miljoner euro.



Techskatten beräknas inbringa omkring 600 miljoner euro till den italienska statskassan, enligt budgetförslaget.



Även Spanien och Frankrike har utlovat techskatt, trots att amerikanska regeringen hotat med stränga repressalier för länder som beslutar sig för att sno åt sig av skattekakan från de företrädesvis amerikanska teknologijättarna. Italiens premiärminister Sergio Mattarella och USA:s president Donald Trump har planerat att mötas senare under onsdagen och utspel i frågan är att vänta, enligt italienska medier.



Frågan har renderat i en sällsynt samsyn mellan politiker från båda sidor av den amerikanska senaten och de amerikanska techbolagen.



Beskattningen av internetförsäljning i andra länder har kommit att bli ytterligare en front i de pågående handelskonflikterna mellan USA och flera andra länder. I frågan har EU redan utfärdat böter mot Google samt fördjupat granskningsinsatserna mot e-handelsgiganten Amazon. Sedan tidigare har också Microsoft och Facebook straffats för marknadsstörande aktiviteter respektive användardatamissbruk.



Parallellt med de europeiska beskattningsåtgärderna pågår också en större debatt gällande hur techbolagen ska beskattas. En pakt mellan 130 länder väntas kunna ge ett ramverk under nästa år.



Ett argument för digitalskatten som ofta lyfts fram av icke-amerikanska myndigheter gör gällande att lokala aktörer missgynnas skatteteoretiskt av en konkurrensmässig snedvridning gentemot de amerikanska dominanterna.



Den italienska budgeten kommer nu att skickas till Bryssel för att synas i sömmarna av EU-kommissionen. Efter godkännande därifrån går budgeten tillbaka till Italien för slutgiltigt godkännande i parlamentet innan årets slut.



Regeringen gick också in i budgetprocessen med löften om att sänka skatter för medelinkomsttagare och slå ner på skatteflykt. Ett definierat mål har varit att stävja den gigantiska italienska svarta marknadens kontanttransaktioner, till förmån för spårbara kredit- och betalkort.



Läs även: Trump reagerar på fransk digitalskatt – med hot om skatt på franskt vin