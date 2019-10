Ljusglimt i inflationsmörkret

”Vi har en del ammunition kvar. Men jag vill också gärna erkänna det att handlingsutrymmet inte är obegränsat”, sade Per Jansson.

Riksbanken hade underskattat inflationen i augusti med ett ”par tiondelar”, men det prognosfelet togs igen i septemberdata. Utfallet ligger mer eller mindre på prick på den prognos Riksbanken hade i den senaste rapporten, och det gäller både med och utan energipriser.

Det sade vice riksbankschefen Per Jansson i Dagens Industris podd "Makrorådet".

”Så det kan man väl sammanfatta det som en bra nyhet i det generella höstmörkret tycker jag”, sade han.

Per Jansson ”duellerade” i DI:s podd mot SEB:s chefekonom Robert Bergqvist, som gratulerade Riksbanken till en bra inflationsprognos för september, men han tog samtidigt fasta på Janssons ord om "höstmörker", som "dominerar bilden".

”Tittar man på den stora bilden så är det ju fortfarande en inflation som ligger under målet, och har legat under målet om man tittar under en längre period”, sade han.

Robert Bergqvist argumenterade samtidigt för att många centralbanker har drivit penningpolitiken "lite för långt", och att Riksbanken hör till de banker som har "tagit steget lite längre" än andra. Han konstaterade att det inte enkelt går att reversera den nu förda policyn men sade att han hade önskat att lättnadsåtgärderna skulle ha bromsats tidigare, ”gärna stannat en bit över nollan” beträffande styrräntan.

”Jag tror att det finns någon typ av 'tipping point'. Jag tror att när man går över den så riskerar penningpolitiken att bli kontraproduktiv”, sade han.

”Det är ett gigantiskt experiment, och jag är lite rädd för de sidoeffekter som kan komma”, fortsatte han.

Per Jansson svarade med att hänvisa till de betydande riskerna mot den ekonomiska tillväxten, och att även om dessa risker inte skulle slå in så är utsikterna för den svenska ekonomin och inflationen dämpade.

”Hade vi då höjt räntan tidigare enligt gängse samband så borde ju utgångsläget vara ännu sämre än det är i dagsläget, så jag kan ju för min del inte riktigt ångra att vi inte gjorde det. Det är svårt nog som det är med den expansiva penningpolitik vi har fört”, sade han.

Per Jansson påpekade att den svenska inflationen har rört sig uppåt på ett ”mer bestämt sätt än i andra lände”. I euroområdet är inflationsbilden "klart sämre" än i Sverige, både när det gäller aktuella data som förväntningar.

Riksbanken måste visserligen vara ”vaksamma” på den senaste tidens nedgång i de långa inflationsförväntningarna, men inflationsutvecklingen i Sverige relativt en del andra delar i omvärlden, framför allt euroområdet, har varit bättre, sade Per Jansson.

Robert Bergqvist upprepade sin tidigare kritik mot det han kallar Riksbankens ”asymmetriska verbala interventioner” när det gäller kronans växelkurs, det vill säga att Riksbanken inte säger något när kronan tappar i värde den har samtidigt understrukit att den inte vill ha en för stark krona eftersom det skulle äventyra uppfyllandet av inflationsmålet.

”När man är så asymmetrisk i sina kommentarer om kronan, då bygger man också upp förväntningar i valutamarknaden om att 'det finns någon där ute, och det är en ganska viktig aktör, som gärna ser att kronan ligger kvar på svaga nivåer”, sade han.

”Den kombinationen; förväntningsbilden som Riksbanken är med och skapar och den negativa räntan, gör att kronan då tappar i värde”, fortsatt Robert Bergqvist.

Per Jansson svarade med att konstatera att med ett inflationsmål så bestäms växelkursen på den öppna marknaden. Penningpolitiken är en faktor bakom kronans utveckling, men det är också "väldigt många andra faktorer som spelar roll".

”Jag tror ju för min del att i alla fall under senare tid så är det de andra faktorerna som har spelat roll”, sade Per Jansson, och hänvisade till att små och öppna länders valutor ”inte mår särskilt bra” när det blåser i omvärldsekonomin.

Han noterade att valutorna i andra öppna ekonomier som till exempel Norge och Australien i stora drag haft en liknande utveckling som den svenska kronan.

Han tillade att för Riksbankens del måste växelkursutvecklingen följas i relation till bankens prognoser för ekonomin och inflationen. Och om det finns risk för obalanser, antingen att inflationen blir för hög eller att något annat går fel, så ska det motarbetas. Men Per Jansson har svårt att för närvarande se några sådana risker, varken i Riksbankens egna eller i andras prognoser.

Per Jansson fastslog vidare att han ”tror att penningpolitiken fortfarande kan göra en del” för att stötta en vikande ekonomi.

Han sade också att den tydliga rollfördelning mellan penning- och finanspolitik som fastslogs efter 1990-talskrisen, ”det var en väldigt bra sak”, och den fördelningen bör inte ”slängas bort” även om det nu förs diskussioner om huruvida finanspolitiken ska stödja penningpolitiken.

Han har inte några ”fantastiska idéer” om exakt hur man ska gå till väga, men han tänker sig att det vore bra i ett första läge om finanspolitiska rådet kan ta sig an frågan och ge ett underlag. Det har rådet delvis redan gjort den förra rapporten, men det kan utvecklas. Det kan också vara en del av de större utvärderingarna av penningpolitiken.

Robert Bergqvist kontrade med att han tycker att Riksbankens verktygslåda ”skramlar oroväckande tomt”, och att han tycker att penningpolitiken, inte bara i Sverige, har ”passerat bäst före-datum, dock ej sista förbrukningsdag”.

Han jämförde med ett mjölkpaket som inte behöver slängas bara för att bäst före-datumet har gått ut, ”men har man passerat sista förbrukningsdag, då kan det vara farligt”.

När det gäller penningpolitiken är Robert Bergqvist bedömning att man kan behålla de nuvarande nivåer, men inte göra så mycket mer. ”Och det är att man har passerat bäst före-datum, dock ej sista förbrukningsdag, för den kommer att finnas i bakgrunden”. Samtidigt bör finanspolitiken komma in ”på något sätt”.

”När det gäller finanspolitiken är det första man ska tänka på är att ha riktigt bra automatiska stabilisatorer… då slipper vi de politiska beslut som ska in”, sade Robert Bergqvist.

Han kan dessutom se behov av mer ”exceptionella åtgärder”, och här skulle Robert Bergqvist önska sig att politiken ”förbereder någon typ paket”, som inte nödvändigtvis behöver sjösättas men som är redo att använda.

”Om till exempel arbetslösheten går över en viss nivå, då ska alla veta om att då kommer regeringen, utan egentliga beslut, genomföra en expansiv finanspolitik”, sade han.

”I den bästa av världar, om alla vet att det här kommer att komma, då ska vi förhoppningsvis inte hamna där. Då ska ekonomin börja anpassa sig och återvända till tillväxt utan att det här sjösätts”, fortsatte Robert Bergqvist.

Per Jansson svarade att han drar sig till minnes att Robert Bergqvist framförde liknande synpunkter redan innan Riksbanken sänkte räntan under noll och började köpa statspapper.

”Hade vi då låst penningpolitiken i det läget så vill jag inte se hur ekonomin hade sett ut i dag”, sade han.

Per Jansson ser också svårigheter med Bergqvist tankar om ett förberett paket av finanspolitiska åtgärder som ska sättas in utan beslut när det ekonomiska läget har försvagats till en viss punkt.

”Regeringar väljs ju i Sverige, och då ska man på något sätt binda kommande regeringar vid något slags löfte, det känns väldigt svårt”, sade han.

Per Jansson är också skeptisk till tankarna på att sådana uppgifter ska delegeras till centralbanker, det vill säga att centralbankerna ska räkna ut att eftersom räntan inte kan sänkas så mycket som skulle behövas så ska i stället finanspolitiken stimulera i en viss beräknad omfattning.

”De modellerna tror jag går lite väl långt. Jag tror vi måste leta efter någon slags mjukare modell”, sade han.



Läs även: ”Nolltillväxt och stigande arbetslöshet – Riksbanken förringar svaghetstecknen”