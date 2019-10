Alibaba blockerar 300 miljoner intrångsförsök – varje dag

Alibaba hanterar 300 miljoner cyberattacker varje dag sade grundare Jack Ma vid en konferens i Singapore, rapporterar CNBC.

Ma uppgav att Alibaba inte har några problem med attackerna vilka motas med bolagets maskiner under AI: Alibaba Intelligence.



Det handlar om att bolaget lär maskinerna att känna igen miljoner olika sätt att attackera och på det sättet i förebyggande syfte skydda den egna infrastrukturen och tekniken.



För att åstadkomma det samlar Alibaba in enorma mängder av kunddata, uppgav Ma.



Under konferensen avslöjade Ma också att Alibabas finansenhet Ant Financial, som dagligen bearbetar transaktioner för 50 miljarder dollar, ännu inte förlorat ”en cent” på attackerna.



