Stockholmsbörsen handlas neråt trots optimism – Lundin Gold bland förlorarna

Stockholmsbörsen inledde veckans handel på nedsidan i linje med andra europeiska marknader. Reaktionen på fredagens besked om att Kina och USA muntligen kommit överens om ett "betydande förstafasavtal" fick börserna i USA och Asien att stiga, men i Europa var reaktionen mer dämpad.

Dessutom har Brexit-optimismen från slutet av förra handelsveckan dämpats något.

Vid 10-tiden hade OMXS30 gått ned 0,4 procent till nivån 1.646. Aktier för 2,4 miljarder kronor hade omsatts. På kontinenten sjönk DAX i Frankfurt och CAC40 i Paris 0,6-0,7 procent och Londonbörsen backade 0,6 procent,

Bland storbolagen låg flera bankaktier på minus både i Stockholm och ute i Europa efter ett köptryck för sektorn i fredags. Nordea sjönk 2 procent, Handelsbanken och Swedbank runt 1,5 procent och var ned en bit över eller strax under 1 procent och SEB med 0,9 procent.

En strejk har brutit ut på Volvos dotterbolag Mack Trucks produktionsanläggningar i USA, vitala anläggningar för Macks produktion. Volvo-aktien backade cirka 1 procent.

Även SSAB vände ned, aktien sjönk drygt 3 procent, efter en stark utveckling i slutet av förra veckan.

I topp inom storbolagsindex befann sig H&M-aktien med plus 1,1 procent till drygt 202 kronor. Santander har höjt riktkursen för H&M till 232 kronor från 196 och upprepat köp. Även Ericsson och Getinge tillhörde den grupp inom OMXS30 som gick bättre än index.

Flera analytikerrekommendationer satte avtryck i kurserna, bland dem omsorgsbolaget Humana där Carnegie höjt till köp från behåll och riktkursen till 65 från 50 kronor. Humanaktien var upp 4,7 procent till 58:10 kronor.

MTG avancerade 2,4 procent. Handelsbanken Capital Markets har dragit upp sin rekommendation för MTG till köp från behåll, erfar Nyhetsbyrån Direkt.

Better Collective fick köpråd av Dagens Industri i måndagens tidning och aktien klättrade 4 procent.

Börsveckans köpråd för Kopparbergs och Björn Borg fick också genomslag och aktierna steg 5,3 respektive 3,4 procent.

Lundin Gold handlades i stället ned drygt 2 procent. Gruvprospekteringsbolaget meddelade på söndagen att oroligheterna i Ecuador har börjat påverka bolagets guldprojekt Fruta del Norte och därför har Lundin Gold börjat skära ned på vissa aktiviteter.

Även Net Ent gick svagt, aktien var ned 3,7 procent i börsens inledning utan några uppenbara nyheter.

Det nyetablerade fastighetsbolaget Fleming Properties handlades i måndagens handelspremiär på handelsplattformen Spotlight Stock Market kring 120-122 kronor per aktie.

Det kan jämföras med att Fleming Properties under september emitterade aktier till ett pris om 10 euro per aktie, motsvarande cirka 108 kronor per aktie vid måndagens växelkurs.

På måndagen är det helgdag i USA, Columbus Day. USA-börserna är öppna, men räntemarknaden stängd. I Kanada är det också helgdag (Thanksgiving) och där är Torontobörsen stängd.

På måndagens fortsatta makroagenda finns AF veckostatistik klockan 10.45 och industriproduktion inom EMU-området augusti klockan 11.00.