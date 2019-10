Carlsberg tar fram ny ölflaska – i papper

Öljätten Carlsberg håller på att ta fram en ölflaska i papper som är framställd av träfibrer och utvecklas i samarbete med Billerud Korsnäs.

Projektet ”Green Fibre Bottle” är i forskningsstadium och bolaget håller nu på att ta fram prototyper som har en tunn plastfilm på insidan. Plastfilmen består av återvunnen plast, tillverkad av RPET. Målet är att flaskan på sikt ska vara biobaserad.

”Även om vi ännu inte har kommit i mål, är prototyperna ett viktigt steg mot att förverkliga vår ambition att få ut Green Fibre Bottle på marknaden. Innovation tar tid och vi kommer fortsätta samarbeta med ledande experter för att övervinna tekniska utmaningar,” säger Myriam Shingleton, Vice President Group Development på Carlsberg Group, i ett pressmeddelande.

Arbetet med att ta fram Green Fibre Bottle inledes 2015 tillsammans med Ecoxpac, Billerud Korsnäs och forskare vid Danmarks Tekniske Universitet. Nu har även The Coca-Cola Company the Absolut Company och L’Oreal anslutit till samarbetsprogrammet som går under namnet Paboco.

