Optimism kring handelssamtal – börsen inleder på uppsidan

Efter tio minuters handel var Stockholmsbörsen upp 0,2 procent.

Diskussionerna mellan Kinas vice premiärminister Liu He och USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin i Washington inleddes på torsdagen. USA:s president Donald Trump sade till reportrar på torsdagskvällen att samtalen gått "mycket bra" och att de väntas återupptas på fredagen.

Omkring klockan 8.30 hade terminerna för CAC40 i Paris och DAX i Frankfurt gått upp med 0,2 respektive 0,3 procent. Förhandeln hos IG indikerade en öppning på plus 0,3 procent för Stockholms OMXS30-index.

På USA-börserna var stigande kurser på torsdagen sedan den ökade handelsoptimismen förbättrat börshumöret. De tre stora börsindexen stängde alla på +0,6 procent. Asiatiska börser har av samma skäl följt Wall Street uppåt. I Japan hade Nikkei 225-index avancerat drygt 1 procent på morgonen, svensk tid, Hongkongbörsen hade gått upp över 2 procent men Fastlandskina i mer måttlig takt.

Gruvbolaget Lundin Mining släppte på torsdagskvällen en så kallad teknisk rapport om den nyligen förvärvade koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien. Rapporten är en blandad konfekt och en mindre negativ kursreaktiv är inte orimlig, enligt ett par analytiker vars kommentarer Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Probiotikabolaget Biogaia har vinstvarnat efter att ha drabbats av leveransförseningar från en av sina leverantörer. Det kommer att påverka försäljning och resultat i både det tredje och fjärde kvartalet 2019.

Öresunds delårsrapport på morgonen visar att investmentbolaget under årets tredje kvartal köpte värdepapper för 456 miljoner kronor och sålde för 299 miljoner. Större nettoköp var Storebrand, Scandi Standard och NRC Group. De största enskilda nettoförsäljningarna var i Svolder och Fabege.

E-handlaren Footway, listad på First North, visade en försäljningsökning på 23 procent i tredje kvartalet till 229 miljoner kronor. Tillväxttakten under kvartalet påverkades negativt av kapacitetsbrist i lagerhanteringen.

Vidare har framkommit att Nasdaq First North överväger avnotering av gamingbolaget Gaming Corps mot bakgrund av överträdelser mot regelverket från 2016 och framåt.

På råvarumarknaden har oljepriset ökat nästan 2 procent på fredagsmorgonen. Bakom prisökningen låg bland annat uppgifter om att ett iranflaggat oljefartyg står i brand nära den saudiarabiska Röda havs-hamnstaden Jeddah. Basmetallpriserna noterades på visst minus efter prislyft dagen före.

Spotlightlistade Angler Gaming levererade en omvänd vinstvarning, med ett rörelseresultat för det tredje kvartalet på 2,4 miljoner euro - upp 130 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Rekommendationer:

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Arjo till köp från behåll. Riktkursen är 45 kronor, enligt Bloomberg.

På Hoist sänker Nordea Markets sin rekommendation för Hoist till behåll från köp, enligt Bloomberg. Banken specificerar inte riktkurs för aktier med neutral rekommendation.

Goldman Sachs minskar riktkursen för Alfa Laval till 170 kronor från 175 kronor. Säljrådet upprepas, framgår det av Bloomberg.

SEB Equities drar upp riktkursen för Sobi till 228 kronor från 219 kronor. Rekommendationen köp upprepas, enligt Bloomberg.

Barclays Capital tar ned riktkursen för Boliden till 260 kronor från 275. Rekommendationen jämvikt upprepas, framgår av Bloomberg.

Makroagendan