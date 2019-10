Jeansen lockar inte längre

Levi Strauss rapporterade en fyraprocentig vinstminskning i tredje kvartalet efter börsstängning på tisdagskvällen. Svag försäljning i Nord- och Sydamerika låg bakom, framgår av rapporten. Aktien stängde ned 4 procent på Wall Street inför rapporten och höll sig därefter oförändrad i efterhandeln.

Reducerade volymer av leveranser till realisationsbutiker och ett försenat förvärv av en sydamerikansk distributör sänkte Levi's omsättning med omkring 3 procent för Nord- och Sydamerikaregionen, enligt delårsrapporten.

"Partiförsäljningen har varit en utmaning", sade vd Chip Bergh i en intervju med Reuters.

Jeanstillverkarens strategi har gått ut på att i högre grad satsa på försäljning från de egna butikerna snarare än via detaljhandelsombud. Under kvartalet har Levi's dock försökt minska lagret genom att sälja av vissa volymer via e-handlaren Amazon.

Nettoomsättningen kom in på 1,45 miljarder dollar i tredje kvartalet, mot Bloombergs konsensusestimat på 1,44 miljarder dollar. Den justerade vinsten landade på 176 miljoner dollar, att jämföra med 82 miljoner dollar från jämförbart kvartal i fjol. Justerad vinst per aktie blev 31 cent, jämfört med väntade 28 cent.

Guidningen upprepades i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.