Succépremiär för mobilspelet

Mobilversionen av spelet Call of Duty, utvecklat av Tencents Timi Studios i samarbete med Activision, har laddats ned mer än 100 miljoner gånger globalt sedan spelet släpptes den 1 oktober.

Det visar data från analysfirman Sensor Tower, enligt Technode.



Första veckans nedladdningssiffror för Call of Duty Mobile överträffade med stor marginal motsvarande nedladdningsstatistik för andra framgångsrika mobilspel. PUBG Mobile laddades ned 28 miljoner gånger under sin första vecka, medan Fortnite hämtades 22,5 miljoner gånger under sin premiärvecka.



En majoritet av nedladdningarna av det nya mobilspelet gjordes på Apples operativsystem Ios (56 procent) medan Androidanvändare svarade för cirka 44 procent. Flest nedladdningar gjordes i USA, följt av Indien.



Totalt drog Call of Duty Mobile in 17,7 miljoner dollar i intäkter under premiärveckan.



